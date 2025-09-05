Τρίχρονος ανασύρθηκε ζωντανός από τα συντρίμμια του τελεφερίκ στη Λισαβόνα – Η μοιραία διαδρομή των τριών λεπτών

0

«Οι άνθρωποι άρχισαν να πηδούν από τα παράθυρα»

Υπάρχει μια εμφανής αίσθηση σοκ στα πρόσωπα των ανθρώπων που κοιτάζουν τα συντρίμμια του τελεφερίκ στη Λισαβόνα, όπου 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Ένα τριών ετών αγόρι από τη Γερμανία ήταν μεταξύ των τυχερών επιζώντων. Ανασύρθηκε από το βαγόνι όπου ο πατέρας του φέρεται να έχασε τη ζωή του και η μητέρα του ήταν μεταξύ των περισσότερων από 20 άλλων ανθρώπων που τραυματίστηκαν. Η μητέρα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα.

Το τρίχρονο αγόρι έχει γλιτώσει με ελαφριά τραύματα.

Ντόπιοι και τουρίστες περνούσαν χθες από το σημείο, τραβούσαν φωτογραφίες των συντριμμιών ή στέκονταν σιωπηλοί παρακολουθώντας. Δύο τουρίστες από τη Σιγκαπούρη είπαν ότι είχαν προγραμματίσει να επιβιβαστούν στο τελεφερίκ την Τετάρτη, αλλά άλλαξαν τα σχέδιά τους την τελευταία στιγμή.

«Είναι τρομακτικό... Ποιος ξέρει, μπορεί να ήμασταν σε αυτό», είπε κάποιος. «Αλλάζει την οπτική σου για τη ζωή. Απλώς δεν περιμένεις να συμβεί κάτι τέτοιο».

Η πολιτική ελίτ της Πορτογαλίας παραβρέθηκε στην εκκλησία του Αγίου Δομίνικου το βράδυ της Πέμπτης για μια λειτουργία προς τιμήν των νεκρών, όπως περιγράφει το BBC.

Έξω από την εκκλησία, το συγκεντρωμένο πλήθος ζητούσε διεξοδική έρευνα για το τι συνέβη. «Πρέπει οι άνθρωποι να νιώθουν ότι είναι ασφαλείς εδώ», είπε μια γυναίκα καθώς άλλες έγνεψαν καταφατικά.

Η εταιρεία δημοσίων συγκοινωνιών της πρωτεύουσας, Carris, δήλωσε ότι όλα τα τελεφερίκ θα ελεγχθούν και ότι έχει ξεκινήσει ανεξάρτητη έρευνα.

Η Πέμπτη ήταν ημέρα εθνικού πένθους για όλη την Πορτογαλία. Ο Πορτογάλος πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα δήλωσε πως ελπίζει ότι οι αρχές θα εξακριβώσουν σύντομα τα αίτια του δυστυχήματος.

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν το τσαλακωμένο κίτρινο τελεφερίκ να έχει ανατραπεί στον πλακόστρωτο δρόμο και τους ανθρώπους να τρέχουν να εγκαταλείψουν την περιοχή καθώς ο αέρας γέμιζε με καπνό.

Scenes in central Lisbon, Portugal after the historic Glória tram derailed with at least 16 fatalities and many more injured. The cause of the tragedy is not yet known. 🙏 pic.twitter.com/St07nkNwus — Lawyers For Justice Ireland (@LFJIreland) September 4, 2025

Αρκετοί επιβάτες που είχαν παγιδευτεί στα συντρίμμια απεγκλωβίστηκαν από ομάδες έκτακτης ανάγκης, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μεταξύ των νεκρών πιστεύεται πως υπάρχουν υπήκοοι της Πορτογαλίας, της Νότιας Κορέας, της Ελβετίας, του Καναδά, της Γερμανίας και της Ουκρανίας.

Αρχικά, οι αρχές στη Λισαβόνα είχαν κάνει λόγο για 17 νεκρούς, ωστόσο αργότερα ο αριθμός αυτός αναθεωρήθηκε προς τα κάτω, σε 16, αφού ανακάλυψαν ότι ένα άτομο που πέθανε στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε καταμετρηθεί δύο φορές.

Η αστυνομία δεν έχει κατονομάσει επίσημα κανέναν από τους νεκρούς ή τους τραυματίες. Δύο Καναδοί, δύο Νοτιοκορεάτες, ένας Αμερικανός, ένας Ελβετός, ένας Γερμανός και ένας Ουκρανός είναι μεταξύ των ανθρώπων που σκοτώθηκαν, ανακοίνωσαν το βράδυ της Πέμπτης οι πορτογαλικές αρχές. Τραυματίες είναι τουρίστες από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τον Καναδά, τη Νότια Κορέα, το Μαρόκο και το Πράσινο Ακρωτήρι.

Το πορτογαλικό συνδικάτο μεταφορών είπε ότι ο φρουρός του τελεφερίκ André Jorge Gonçalves Marques ήταν μεταξύ των νεκρών.

Το φιλανθρωπικό ίδρυμα Santa Casa da Misericórdia, του οποίου οι υπάλληλοι χρησιμοποίησαν το τελεφερίκ για τις μετακινήσεις τους στη δουλειά, επιβεβαίωσε ότι τέσσερις από τους εργαζομένους τους σκοτώθηκαν στο δυστύχημα.

Ένας υπάλληλος, ο Valdemar Bastos, δήλωσε στο BBC ότι το προσωπικό του φιλανθρωπικού ιδρύματος, που βρίσκεται στην κορυφή ενός απότομου λόφου, χρησιμοποιούσε συχνά το τελεφερίκ μαζί με τουρίστες και ηλικιωμένους.

«Πάντα ένιωθα ασφαλής», είπε. «Ποτέ δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να συμβεί αυτό».

Η πολιτική ελίτ της Πορτογαλίας συγκεντρώθηκε στην εκκλησία του Αγίου Δομίνικου την Πέμπτη το βράδυ για μια τελετή προς τιμήν των θυμάτων.

Έξω από την εκκλησία, οι άνθρωποι ζήτησαν να διεξαχθεί διεξοδική έρευνα για το τι συνέβη. «Πρέπει να γνωρίζουν οι άνθρωποι ότι είναι ασφαλείς εδώ», είπε μια γυναίκα, ενώ οι άλλοι κούνησαν καταφατικά το κεφάλι, όπως μεταδίδει το βρετανικό BBC.

Μια κάτοικος της περιοχής είπε στο BBC ότι «ακόμη προσπαθεί να συνειδητοποιήσει» τι συνέβη, καθώς περπατούσε δίπλα από το σημείο του δυστυχήματος, όπου τα συντρίμμια του τελεφερίκ που εκτροχιάστηκε και συνετρίβη σε ένα κτίριο ήταν σκορπισμένα στο έδαφος. «Είναι πολύ, πολύ λυπηρό», είπε.

Η ξεναγός Mariana Figueiredo ήταν μεταξύ αυτών που βρέθηκαν στον τόπο της τραγωδίας το βράδυ της Τετάρτης. Είπε ότι έχει τραυματιστεί από αυτό που είδε. Εξήγησε ότι άκουσε έναν μεγάλο θόρυβο και έτρεξε κοντά στο σημείο όπου ήταν σταθμευμένο το TukTuk της.

«Σε πέντε δευτερόλεπτα ήμουν εκεί», είπε. «Οι άνθρωποι άρχισαν να πηδούν από τα παράθυρα του τελεφερίκ στο κάτω μέρος του λόφου. Τότε είδα ένα άλλο που είχε ήδη συνθλιβεί. Άρχισα να ανεβαίνω τον λόφο για να βοηθήσω τους ανθρώπους, αλλά όταν έφτασα εκεί το μόνο που άκουγα ήταν σιωπή».

Είπε ότι, όταν αυτή και άλλοι άρχισαν να τραβούν το στέγαστρο του τελεφερίκ, είδαν πτώματα μέσα. Είδε παιδιά να διασώζονται και προσπάθησε να βοηθήσει ανθρώπους με σπασμένα κόκαλα και να ηρεμήσει όσους ήταν σε κατάσταση πανικού: «Πολλοί άνθρωποι έκλαιγαν γύρω μου. Ήταν πολύ φοβισμένοι. Προσπαθούσα να τους ηρεμήσω».

Ένας άνδρας, ο οποίος βρισκόταν σε άλλο τελεφερίκ στο κάτω μέρος του λόφου τη στιγμή της σύγκρουσης, είπε στους δημοσιογράφους ότι νόμιζε ότι θα πεθάνει. «Όσα χρόνια και να ζήσω, δεν θα ξαναπάρω ποτέ το τελεφερίκ», είπε.

Η Αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει επίσημα τα ονόματα των νεκρών ή των τραυματιών, αλλά σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Πέμπτη δήλωσε ότι πιστεύει ότι μεταξύ των νεκρών βρίσκονται δύο Καναδοί, ένας Γερμανός και ένας Ουκρανός. Σε μια προηγούμενη ενημέρωση, η Αστυνομία ανέφερε ότι πιστεύει ότι έχουν ταυτοποιηθεί πέντε Πορτογάλοι, δύο Νοτιοκορεάτες και ένας Ελβετός.

H γραμμή Gloria θα ανοίξει ξανά με ένα νέο βαγόνι

Την Πέμπτη, ο επικεφαλής του φορέα δημοσίων συγκοινωνιών της Λισαβόνας, Carris, δήλωσε ότι όλα τα τελεφερίκ στην πόλη θα κλείσουν μέχρι να διεξαχθούν οι τεχνικοί έλεγχοι.

Ο Πέδρο Γκονσάλο ντε Μπρίτο, Αλεΐξο Μπόγκας, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η γραμμή Gloria θα ανοίξει ξανά στο μέλλον με ένα νέο βαγόνι.

Είπε ότι η εταιρεία είχε αυξήσει τις δαπάνες της για τη συντήρηση των τελεφερίκ - τα οποία λειτουργούσαν σωστά από το 2007 - αλλά πρόσθεσε ότι το κόστος συντήρησής τους είχε υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια.

Τα ευρήματα της έρευνας θα δημοσιευτούν σύντομα, δήλωσε ο Δρ. Ντε Μπρίτο Μπόγκας, αλλά αρνήθηκε να πει πότε θα συμβεί αυτό.

Διαδρομή τριών λεπτών

Τα τελεφερίκ της πόλης - Glória, Lavra, Bica και Graça - αποτελούν δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα, καθώς τα φωτεινά κίτρινα οχήματα που μοιάζουν με τραμ διασχίζουν τους συχνά στενούς, λοφώδεις δρόμους στη Λισαβόνα.

Το Glória άνοιξε το 1885 και ηλεκτροδοτήθηκε τρεις δεκαετίες αργότερα.

Διανύει περίπου 275 μέτρα (900 πόδια) από την κεντρική πλατεία της πόλης, Restauradores, μέχρι τους γραφικούς δρόμους του Bairro Alto. Η διαδρομή διαρκεί μόλις τρία λεπτά.

Τα δύο βαγόνια στη διαδρομή Glória είναι προσαρτημένα στα αντίθετα άκρα ενός συρματόσχοινου μεταφοράς, το οποίο έλκεται από ηλεκτροκινητήρες.

Καθώς το ένα βαγόνι κινείται προς τα κάτω, το βάρος του σηκώνει το άλλο, κάτι που επιτρέπει στα δύο βαγόνια να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν ταυτόχρονα, μειώνοντας την ενέργεια που απαιτείται για τη μεταφορά τους.

Το δεύτερο, άθικτο βαγόνι είχε ακινητοποιηθεί λίγα μέτρα από τα συντρίμμια στους πρόποδες του λόφου.

Ακόμη δεν είναι σαφές τι προκάλεσε το ατύχημα. Η εταιρεία δημόσιων μεταφορών της Λισαβόνας, Carris, δήλωσε ότι όλα τα τελεφερίκ θα επιθεωρηθούν και ότι έχει ξεκινήσει ανεξάρτητη έρευνα.