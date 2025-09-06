Η Νότια Κορέα δεσμεύεται να υποστηρίξει τους πολίτες της που συνελήφθησαν σε επιδρομή της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης

0

Έγινε σε υπό κατασκευή εργοστάσιο της Hyundai στην Τζόρτζια

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιουνγκ έδωσε εντολή σήμερα να γίνουν όλες οι προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί το θέμα των συλλήψεων εκατοντάδων πολιτών της χώρας σε επιδρομή της υπηρεσίας μετανάστευσης των ΗΠΑ σε ένα υπό κατασκευή εργοστάσιο μπαταριών αυτοκινήτων της Hyundai Motor.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νότιας Κορέας Τσο Χιουν σημείωσε ότι η κυβέρνηση προχώρησε στη σύσταση ομάδας για να αντιμετωπίσει το ζήτημα της σύλληψης την Πέμπτη πάνω από 300 Κορεατών στις εγκαταστάσεις αυτές, που τελούν υπό κατασκευή, στην πολιτεία Τζόρτζια, στις νότιες ΗΠΑ, και πρόσθεσε ότι μπορεί να ταξιδέψει ο ίδιος στην Ουάσινγκτον για να συναντηθεί με αξιωματούχους αν χρειαστεί, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η επιχείρηση αυτή, που διεξήχθη εν μέσω κλιμάκωσης της καταστολής της παράτυπης μετανάστευσης από την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία συνελήφθησαν περίπου 475 εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις αυτές κοντά στην πόλη Σαβάνα της Τζόρτζια, ήταν η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιήσει ποτέ το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ σε έναν μόνο χώρο.

Η κυβέρνηση του Τραμπ και η Σεούλ, σημαντικός σύμμαχος της Ουάσινγκτον στην Ασία και επενδυτής στις ΗΠΑ, διαφωνούν όσον αφορά τις λεπτομέρειες εμπορικής συμφωνίας στην οποία περιλαμβάνονται νοτιοκορεατικές επενδύσεις 350 δισεκατ. δολαρίων στις ΗΠΑ.