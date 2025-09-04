Ένας νεκρός και τουλάχιστον έξι τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στον Καναδ’α

0

Ο ύποπτος για την επίθεση έχει επίσης πεθάνει

Συναγερμός σήμανε στον Καναδά, λόγω της επίθεσης με μαχαίρι στην επαρχία Μανιτόμπα, όπου

ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον έξι τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, η Καναδική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος για την επίθεση έχει επίσης πεθάνει.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην κοινότητα Hollow Water First Nation, περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Ουΐνιπεγκ, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Οκτώ άτομα μεταφέρθηκαν είτε αεροπορικώς είτε με ασθενοφόρο σε τοπικά νοσοκομεία, σύμφωνα με δήλωση της Shared Health, της επαρχιακής υγειονομικής αρχής, προς το BBC.