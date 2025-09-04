Πέθανε ο διάσημος σχεδιαστής Τζόρτζιο Αρμάνι

0

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών

Ο Ιταλός διάσημος σχεδιαστής μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών.

Την δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε η εταιρεία του.

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του ιδρυτή και δημιουργού και κινητήριας δύναμης της Armani Group. Ο κ. Αρμάνι, όπως τον φώναζαν πάντα με σεβασμό και θαυμασμό οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες του, έφυγε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του. Ακούραστος, δούλευε μέχρι τις τελευταίες του μέρες, αφιερωμένος στην εταιρεία, τις κολεξιόν του και στα project, τα υπάρχοντα και τα μελλοντικά» αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας.

Όπως έγινε γνωστό, η σορός του μεγάλου σχεδιαστή θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα το Σαββατοκύριακο στο Μιλάνο, ενώ η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σε στενό, οικογενειακό κύκλο.

Το όνομα του ήταν συνώνυμο με το μοντέρνο ιταλικό στυλ και την κομψότητα.

Συνδύαζε το ταλέντο του σχεδιαστή με την οξυδέρκεια ενός επιχειρηματία, διευθύνοντας μια εταιρεία με ετήσιο τζίρο περίπου 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Είχε γεννηθεί το 1934 στην Πιατσέντσα της Βόρειας Ιταλίας και το 1949 είχε μετακομίσει με την οικογένειά του στο Μιλάνο.

Γράφτηκε στη σχολή της Ιατρικής, αλλά, πριν ολοκληρώσει τις σπουδές του, άρχισε να εργάζεται ως υπάλληλος σε καταστήματα ενδυμάτων του Μιλάνου και το 1965, ο σχεδιαστής Νίνο Τσερούτι, του ανέθεσε την ευθύνη της κολεξιόν του.

Τον Σεπτέμβριο του 1975 παρουσίασε την πρώτη του συλλογή, στην ιταλική συμπρωτεύουσα. Κύριο στοιχείο της δημιουργικότητάς του ήταν πάντα ότι η μόδα πρέπει να κολακεύει τις γυναίκες και τους άνδρες, όχι να τους επιβάλλεται.

Με μαλακά υφάσματα και απαλά χρώματα, από το γκρι μέχρι το μπέζ και το πάντα κλασικό μαύρο.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι κατάφερε να συνδυάσει την υψηλή μόδα με γραμμές ενδυμάτων αφιερωμένες στους νέους, κάνοντας πράξη τη θεωρία ότι τα σχέδιά του δεν ανήκαν μόνον σε μία ηλικιακή και κοινωνική τάξη.

Χρησιμοποίησε τη διαφήμιση για να κάνει παγκοσμίως γνωστά τα ενδύματά του, είχε πάντα αίσθηση του μέτρου στις συνεντεύξεις και εμφανίσεις του, χωρίς τίποτα το περιττό.

Η Ιταλία, σήμερα, πενθεί για τον χαμό του «βασιλιά Τζόρτζιο», ο οποίος χάρισε αυτοπεποίθηση και γοητεία, σε εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες σ' όλο τον κόσμο, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Το να λυπάσαι για κάποιες επιλογές του παρελθόντος δεν έχει νόημα. Αυτό που μπορώ να πω, είναι ότι είναι σημαντικό να αφιερώνεις χρόνο, όχι μόνο στη δουλειά, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους που αγαπάς και έχεις κοντά σου», είχε πει ο πολυτάλαντος σχεδιαστής σε μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις του.