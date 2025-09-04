Εθνικό πένθος στην Πορτογαλία μετά τον φονικό εκτροχιασμό τελεφερίκ στη Λισαβόνα – «Ήταν εκτός ελέγχου, χωρίς φρένα» λένε μάρτυρες

0

Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν γίνει γνωστά

Η Πορτογαλία κήρυξε σήμερα μία ημέρα εθνικού πένθους, την επομένη του εκτροχιασμού ενός εμβληματικού τελεφερίκ της Λισαβόνας σε μία από τις πιο τουριστικές συνοικίες της πορτογαλικής πρωτεύουσας που στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους, ενώ σε 18 ανέρχονται οι τραυματίες.

Η δικαιοσύνη ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας μετά την ανατροπή του βαγονιού του διάσημου τελεφερίκ Γκλόρια, που συνδέει την πλατεία Ρόσιο με τις συνοικίες Μπάιρο Άλτο και Πρίντσιπε Ρεάλ.

Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

Εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το τελεφερίκ, εντελώς διαλυμένο, να έχει πέσει πάνω σ' ένα τοίχο και να βρίσκεται μέσα σ' ένα σύννεφο καπνού, αφού κατά τα φαινόμενα δεν κατάφερε να πάρει τη στροφή στο κάτω μέρος του δρόμου στον οποίο κινούνταν.

Μερικά μέτρα πιο κάτω, ένα άλλο τελεφερίκ είναι σταματημένο. Περαστικοί κοιτάζουν εμβρόντητοι το δυστύχημα που έχει μόλις συμβεί.

Όλα τα θύματα ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια της σύγκρουσης που σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:00 (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους τις πρώτες βραδινές ώρες ο Τιάγκο Αουγκούστο, υπεύθυνος της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών, διευκρινίζοντας ότι ξένοι βρίσκονται μεταξύ των θυμάτων, χωρίς να είναι σε θέση να διευκρινίσει την εθνικότητά τους.

Το τελεφερίκ αυτό, το οποίο μπορεί να μεταφέρει γύρω στους 40 επιβάτες (τους μισούς από τους οποίους ορθίους), είναι ένα μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιούν πολυάριθμοί τουρίστες που επισκέπτονται την πορτογαλική πρωτεύουσα.

Είναι «μια τραγωδία που δεν είχε συμβεί ποτέ στην πόλη μας», δήλωσε ο δήμαρχος της Λισαβόνας Κάρλος Μοέδας.

Η Αστυνομία και άλλοι εργαζόμενοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης πέρασαν πολλές ώρες στον τόπο της τραγωδίας, καθώς ξεκίνησαν οι διάφορες έρευνες για το περιστατικό από την εταιρεία που διαχειρίζεται το τελεφερίκ, από την εθνική αρχή ασφάλειας των μεταφορών και από την Αστυνομία.

Ο επικεφαλής της εταιρείας δημόσιων μεταφορών της Λισαβόνας Carris επισκέφθηκε τον τόπο του δυστυχήματος αργά την Τετάρτη, ενώ η εταιρεία εξέδωσε δήλωση, σύμφωνα με την οποία το τελεφερίκ είχε υποβληθεί σε μεγάλη τετραετή και ενδιάμεση διετή συντήρηση, όπως απαιτείται, καθώς και σε καθημερινούς, εβδομαδιαίους και μηνιαίους ελέγχους.

Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, το σύστημα πέδησης του τελεφερίκ με καλώδιο υπέστη βλάβη, με αποτέλεσμα να κατρακυλήσει στην απότομη κατηφόρα και να συντριβεί πάνω σε ένα κτίριο.

Βίντεο που διαδόθηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν το φωτεινό κίτρινο βαγόνι αναποδογυρισμένο και σχεδόν εντελώς κατεστραμμένο. Άνθρωποι έφευγαν τρέχοντας από την περιοχή, ενώ ο αέρας γέμιζε καπνό.

BREAKING: Lisbon's iconic Gloria Funicular derailspic.twitter.com/7xC3qV0Tn3 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 3, 2025

Ένας μάρτυρας είπε στην πορτογαλική εφημερίδα Observador ότι το όχημα ήταν «εκτός ελέγχου, χωρίς φρένα».

Ένας άλλος μάρτυρας είπε στο πορτογαλικό τηλεοπτικό κανάλι SIC ότι το τελεφερίκ χτύπησε ένα κτίριο καθώς κατέβαινε με «μεγάλη ταχύτητα» τον απότομο δρόμο. «Χτύπησε ένα κτίριο με βίαιη δύναμη και κατέρρευσε σαν χαρτοκιβώτιο. Δεν είχε φρένα».

Οι Αρχές της Λισαβόνας λένε ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί η αιτία του δυστυχήματος.

Ωστόσο, το Observador ανέφερε ότι ένα καλώδιο λύθηκε κατά μήκος της διαδρομής του τελεφερίκ, με αποτέλεσμα να χαθεί ο έλεγχος και να συγκρουστεί με ένα κοντινό κτίριο.

Το τελεφερίκ Gloria είναι από τα πιο διάσημα τουριστικά αξιοθέατα της Λισαβόνας. Ξεκίνησε το 1885 και ηλεκτροδοτήθηκε τρεις δεκαετίες αργότερα.

Τα εμβληματικά κίτρινα οχήματα αποτελούν ένα κρίσιμο στοιχείο μιας πόλης τόσο λοφώδους όσο η Λισαβόνα. Σέρνονται πάνω σε ράγες σε πολλά από τα λιθόστρωτα δρομάκια, όπως αναφέρει το BBC.

Το τελεφερίκ που συνετρίβη διανύει περίπου 275 μέτρα από την Restauradores, μια πλατεία στο κέντρο της Λισαβόνας, μέχρι τα γραφικά, λιθόστρωτα δρομάκια μιας περιοχής που ονομάζεται Bairro Alto -ή ψηλή γειτονιά- και η διαδρομή διαρκεί μόλις τρία λεπτά.

Αυτό και τα άλλα τελεφερίκ χρησιμοποιούνται από τους κατοίκους της Λισαβόνας, αλλά είναι επίσης εξαιρετικά δημοφιλή στους τουρίστες – και στο τέλος του καλοκαιριού, η πορτογαλική πρωτεύουσα είναι πραγματικά πολυσύχναστη.