Ο Πούτιν δηλώνει έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι αν ο τελευταίος πάει στην Μόσχα

0

Κατά την άποψή του η Ουκρανία πρέπει να ακυρώσει τον στρατιωτικό νόμο, να προκηρύξει εκλογές και να διεξάγει δημοψήφισμα για εδαφικά ζητήματα

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αν ο Ουκρανός πρόεδρος πάει στη Μόσχα, με τον Ρώσο πρόεδρο να δηλώνει ωστόσο ότι μένει να φανεί αν μια τέτοια συνάντηση αξίζει τον κόπο.

Ο Ζελένσκι πιέζει να συναντηθεί με τον Πούτιν για να συζητήσουν τους όρους μιας πιθανής συμφωνίας και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ - ο οποίος προσπαθεί να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική διευθέτηση - δήλωσε ότι θέλει να γίνει μια συνάντηση Ζελένσκι - Πούτιν.

Μιλώντας στην Κίνα στο τέλος της επίσκεψής του εκεί, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι είναι πάντα ανοιχτός στο να συναντήσει τον Ζελένσκι, αλλά επανέλαβε την πάγια θέση του Κρεμλίνου ότι μια τέτοια συνάντηση πρέπει να προετοιμαστεί καλά εκ των προτέρων και να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα.

«Σε ό,τι αφορά μια συνάντηση με τον Ζελένσκι, δεν έχω αποκλείσει ποτέ την πιθανότητα μιας τέτοιας συνάντησης. Αλλά υπάρχει κάποιο νόημα; Ας δούμε», είπε ο Πούτιν.

Ο ίδιος πρόσθεσε είπε ότι κατά την άποψή του η Ουκρανία πρέπει να ακυρώσει τον στρατιωτικό νόμο, να προκηρύξει εκλογές και να διεξάγει δημοψήφισμα για εδαφικά ζητήματα, αν πρόκειται να σημειωθεί πρόοδος.

Η Ρωσία προσάρτησε μονομερώς τέσσερις ουκρανικές περιοχές το 2022, κίνηση που το Κίεβο και οι περισσότερες δυτικές χώρες έχουν απορρίψει ως απόπειρα παράνομης αρπαγής γης αποτέλεσμα ενός κατακτητικού πολέμου αποικιακού τύπου, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Επιπρόσθετα, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη «αν χρειαστεί» να ανεβάσει το επίπεδο των διαπραγματευτών της στις συνομιλίες με την Ουκρανία, αρνούμενος να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Δήλωσε ικανοποιημένος με το έργο των διαπραγματευτών και προσωπικά με τον επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Μεντίνσκι.