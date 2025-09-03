Το Κρεμλίνο διέψευσε ότι ο Πούτιν «συνωμοτεί» με τον Σι και τον Κιμ εναντίον των ΗΠΑ

0

Η απάντηση στον Τραμπ

Το Κρεμλίνο διέψευσε σήμερα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συνωμοτεί με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ και τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν εναντίον των ΗΠΑ, εκτιμώντας ότι το σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ειρωνικό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χθες, Τρίτη, «πολύ απογοητευμένος» με τον Πούτιν και, σε ανάρτησή του στο Truth Social, πρόσθεσε ότι ο Σι, ο Πούτιν και ο Κιμ συνωμοτούσαν εναντίον των ΗΠΑ στο Πεκίνο, όπου βρίσκονται για να παραστούν στη μεγάλη, κινεζική, στρατιωτική παρέλαση.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ εκφράζει πρώτα τις ευχές του για την 80ή επέτειο της συνθηκολόγησης της Ιαπωνίας, γεγονός που έθεσε τέλος στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, και παράλληλα θέτει το ερώτημα αν ο Κινέζος πρόεδρος θα τιμήσει τους Αμερικανούς στρατιώτες που αγωνίστηκαν με θάρρος για την ελευθερία της Κίνας. Τέλος, στέλνει τους χαιρετισμούς του στον Πούτιν και τον Κιμ, σημειώνοντας ότι οι δύο ηγέτες συνωμοτούν κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι αν ο Πρόεδρος Σι της Κίνας θα αναφέρει την τεράστια υποστήριξη και το «αίμα» που έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην Κίνα για να τη βοηθήσουν να εξασφαλίσει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της από έναν πολύ εχθρικό ξένο εισβολέα. Πολλοί Αμερικανοί πέθαναν στην προσπάθεια της Κίνας για νίκη και δόξα. Ελπίζω ότι δικαιωματικά θα τιμηθούν και θα τους θυμούνται για την ανδρεία και τη θυσία τους! Είθε ο Πρόεδρος Σι και ο υπέροχος λαός της Κίνας να έχουν μια μεγάλη και διαρκή ημέρα εορτασμού.

Παρακαλώ δώστε τους θερμότερους χαιρετισμούς μου στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτούν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής».

Όταν ρωτήθηκε σχετικά από ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ εκτίμησε ότι ο Τραμπ ίσως ειρωνευόταν.

«Νομίζω ότι (ο πρόεδρος των ΗΠΑ) είπε, όχι χωρίς ειρωνεία, ότι αυτοί οι τρεις έμοιαζαν σαν να συνωμοτούσαν εναντίον των ΗΠΑ», επεσήμανε ο Ουσακόφ. «Θέλω να διευκρινίσω ότι κανείς δεν συνωμοτούσε, κανείς δεν σχεδίαζε τίποτα», πρόσθεσε.