Wall Street Journal: Ο Μπέσεντ αρχίζει συναντήσεις με υποψήφιους για την προεδρία της Fed

Wall Street Journal: Ο Μπέσεντ αρχίζει συναντήσεις με υποψήφιους για την προεδρία της Fed

Στη συνέχεια θα υποβάλει στον πρόεδρο Τραμπ σύντομη λίστα προτάσεων

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, προγραμματίζει κύκλο συναντήσεων με ορισμένους από τους 11 επικρατέστερους υποψηφίους για τη διαδοχή του Τζερόμ Πάουελ στην προεδρία της Fed, σύμφωνα με τη Wall Street Journal που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές.

Οι επαφές αναμένεται να ξεκινήσουν την Παρασκευή και στη συνέχεια ο Μπέσεντ θα υποβάλει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σύντομη λίστα προτάσεων.

Το πρακτορείο Reuters σημειώνει ότι δεν έχει καταφέρει να επιβεβαιώσει αυτό το δημοσίευμα με ανεξάρτητο τρόπο.