Πούτιν: Ουδέποτε αντιταχθήκαμε στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, όσο για το ΝΑΤΟ, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα

Ο πρόεδρος της Ρωσίας έκανε λόγο για απόπειρα της Δύσης να προσπαθήσει να απορροφήσει ολόκληρο τον μετασοβιετικό χώρο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα πως η Μόσχα ουδέποτε αντιτάχθηκε σε ενδεχόμενη ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πως πιστεύει ότι είναι δυνατό να βρεθεί μια συναίνεση για να διασφαλισθεί η ασφάλεια τόσο της Ρωσίας όσο και της Ουκρανίας.

Μιλώντας στην Κίνα στη διάρκεια επίσκεψης που πραγματοποιεί εκεί, ο Πούτιν δήλωσε πως οι ισχυρισμοί ευρωπαίων ηγετών ότι η Ρωσία θα επιτεθεί μια μέρα βαθύτερα στην Ευρώπη είναι «υστερία» και «ιστορίες φρίκης».

Στην περίπτωση της Ουκρανίας το 2022, η Ρωσία αναγκάσθηκε, είπε ο Πούτιν, να αντιδράσει σ' αυτό που αποκάλεσε απόπειρα της Δύσης με τη βοήθεια της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ να προσπαθήσει να απορροφήσει ολόκληρο τον μετασοβιετικό χώρο, με δεδομένη τη σημασία που θα είχε κάτι τέτοιο για την ασφάλεια της Μόσχας.

«Όσο για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, ουδέποτε αντιταχθήκαμε σ' αυτό», δήλωσε ο Πούτιν στον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο στη διάρκεια των συνομιλιών που διεξήγαγαν στην Κίνα. «Όσο για το ΝΑΤΟ, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα».

Ο Πούτιν δήλωσε ακόμα πως συζήτησε για την ασφάλεια της Ουκρανίας κατά τη σύνοδο κορυφής που πραγματοποίησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα.

«Υπάρχουν επιλογές για να διασφαλισθεί η ασφάλεια της Ουκρανίας στην περίπτωση που τερματισθεί η σύγκρουση», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος. «Και μου φαίνεται πως υπάρχει μια ευκαιρία για να υπάρξει συναίνεση εδώ».

«Είναι απόφαση της Ουκρανίας να επιλέξει πώς θα διασφαλίσει την ασφάλειά της. Όμως η ασφάλειά της δεν μπορεί να εξασφαλισθεί σε βάρος αυτής άλλων χωρών, της Ρωσίας περιλαμβανομένης», τόνισε επίσης.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι εκτιμά «πολύ» την «ανεξάρτητη», όπως τη χαρακτήρισε, διπλωματία της Σλοβακίας.

«Εκτιμάμε πολύ την ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική που ασκείτε, εσείς και η ομάδα σας», δήλωσε ο Πούτιν στη διάρκεια της συνάντησης, που αναμεταδόθηκε τηλεοπτικά.

Μέλος της ΕΕ, η Σλοβακία εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το ρωσικό αέριο και ο Ρόμπερτ Φίτσο, γνωστός για τις φιλορωσικές θέσεις του, έχει επικρίνει επανειλημμένα την υποστήριξη των Βρυξελλών προς την Ουκρανία από την αρχή της ρωσικής εισβολής του 2022.