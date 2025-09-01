Υποψίες για ρωσικό σαμποτάζ στο αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν – «Υπήρξε παρεμβολή σήματος GPS», ο πιλότος έκανε κύκλους για σχεδόν 1 ώρα

0

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Βουλγαρία

Παρεμβολή απενεργοποίησε τις υπηρεσίες πλοήγησης GPS σε βουλγαρικό αεροδρόμιο και ανάγκασε αεροσκάφος που μετέφερε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να προσγειωθεί την Κυριακή στο Πλόβντιβ χρησιμοποιώντας χάρτες, όπως μετέδωσαν οι Financial Times, επικαλούμενοι πηγές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπάρχουν υποψίες για ρωσικό σαμποτάζ πίσω από το περιστατικό.

Καθώς πλησίαζε το αεροδρόμιο του Πλόβντιβ το απόγευμα της Κυριακής, το αεροσκάφος που μετέφερε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχασε τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών βοηθημάτων πλοήγησης, όπως επιβεβαίωσε η Βουλγαρική Αρχή Εναέριας Κυκλοφορίας, σύμφωνα με την Daily Mail.

Breaking news: A suspected Russian interference attack targeting the president of the European Commission, Ursula von der Leyen, disabled GPS navigation services at a Bulgarian airport and forced the commission president’s plane to land using paper maps. https://t.co/FguqRHYCTY pic.twitter.com/d2FBcdnu9R — Financial Times (@FT) September 1, 2025

Άλλωστε, όπως έχει γίνει γνωστό, οι παρεμβολές σε GPS, που διακόπτουν την πρόσβαση στο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης, είναι τακτική που η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν.

Η επικεφαλής της ΕΕ κατευθυνόταν προς το Πλόβντιβ για συνομιλίες με τον Βούλγαρο πρωθυπουργό Ρόζεν Ζελιάσκοφ, στο πλαίσιο της περιοδείας της στις χώρες πρώτης γραμμής της ΕΕ σχετικά με την υπεράσπιση της Ουκρανίας στον πόλεμο κατά της Ρωσίας.

Η φον ντερ Λάιεν πραγματοποιεί περιοδεία στις ανατολικότερες χώρες της ΕΕ. Την Κυριακή, επισκέφθηκε τα σύνορα της Πολωνίας με τη Λευκορωσία μαζί με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ, πριν πετάξει από τη Βαρσοβία προς τη Βουλγαρία.

Η Κομισιόν επιβεβαιώνει τις ρωσικές παρεμβολές στο αεροπλάνο

«Μπορούμε πράγματι να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξε παρεμβολή σήματος GPS, αλλά το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Βουλγαρία. Οι βουλγαρικές αρχές μας ενημέρωσαν ότι υποψιάζονται πως αυτό οφείλεται σε απροκάλυπτη παρέμβαση από τη Ρωσία», δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Αριάνα Ποδέστα.

Η ίδια επιβεβαίωσε το δημοσίευμα των FT ότι το αεροσκάφος της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχασε την πρόσβαση σε υπηρεσίες πλοήγησης GPS ενώ προσέγγιζε το αεροδρόμιο του Πλόβντιβ στη Βουλγαρία χθες, Κυριακή, γεγονός που αποδίδεται σε Ρωσικές ενέργειες.

Όπως είπε η ίδια «είμαστε φυσικά συνηθισμένοι σε αυτού του είδους τις απειλές και εκφοβισμούς, που αποτελούν τακτικό στοιχείο της εχθρικής συμπεριφοράς της Ρωσίας. Αυτό το περιστατικό ενισχύει ακόμα περισσότερο την ακλόνητη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες και τη στήριξή μας προς την Ουκρανία. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την επιτακτικότητα της αποστολής που πραγματοποιεί η Πρόεδρος στις παραμεθόριες χώρες αυτές τις μέρες. Εκεί βλέπει από κοντά τις καθημερινές απειλές από τη Ρωσία», δήλωσε σχετικά με την περιοδεία της Φον ντερ Λάιεν σε χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Όπως τόνισε, «η ΕΕ θα συνεχίσει να επενδύει σε αμυντικές δαπάνες και στην ετοιμότητα της Ευρώπης, ακόμα περισσότερο έπειτα απ' αυτό το περιστατικό».

Κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο έκανε ο πιλότος πριν προσγειώσει το αεροσκάφος που μετέφερε τη φον ντερ Λάιεν

Η τεχνική αυτή έχει παραδοσιακά εφαρμοστεί από στρατιωτικές και μυστικές υπηρεσίες για την προστασία ευαίσθητων περιοχών. «Όλη η περιοχή του αεροδρομίου έχασε το σήμα GPS», δήλωσε ένας αξιωματούχος.

Ο πιλότος αναγκάστηκε να κάνει κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο για περίπου μία ώρα πριν αποφασίσει τελικά να προσγειώσει το αεροπλάνο χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας μόνο έντυπους χάρτες.

«Ήταν αναμφίβολα παρεμβολή», πρόσθεσαν οι πηγές.

Σε ανακοίνωση μετά το περιστατικό, η Βουλγαρική Αρχή Εναέριας Κυκλοφορίας τόνισε ότι καταγράφεται «σημαντική αύξηση» τέτοιων περιστατικών από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

«Οι παρεμβολές αυτές διαταράσσουν τη σωστή λήψη σημάτων GPS, προκαλώντας διάφορες λειτουργικές δυσκολίες για τα αεροσκάφη και τα συστήματα εδάφους», σημείωσε η Αρχή.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας πως τέτοιου είδους σαμποτάζ ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά αεροπορικά ατυχήματα, καθώς αποκόπτουν τους πιλότους από τα βοηθήματα πλοήγησης εν πτήσει.

Αεροσκάφη και πλοία στη Βαλτική Θάλασσα και σε ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες κοντά στη Μόσχα έχουν καταγράψει τέτοιες παρεμβολές τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας τα ταξίδια τους επικίνδυνα.