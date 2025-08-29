Τεταμένο το κλίμα στη Μονή Σινά: Να προχωρήσει σε αγωγές κατά των «στασιαστών» ετοιμάζεται ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

0

Όλο το παρασκήνιο

Έντονη είναι η ανησυχία για την κατάσταση στη Μονή Σινά που τα τελευταία 24ωρα είναι έκρυθμη. Η αντίδραση του αρχιεπισκόπου Δαμιανού μετά τα όσα κατήγγειλαν εναντίον του μοναχοί ήταν άμεση με τον ίδιο να τονίζει πως πρόκειται να προχωρήσει σε αγωγές.

«Είναι εξαιρετικά ευχάριστο ότι επιτέλους όλο το παρεκκλησιαστικό κουτσομπολιό και οι αισχρότητες των χαμαιτυπείων ήλθαν στο φως της δημοσιότητας με υπογραφές συγκεκριμένων προσώπων, τα οποία πλέον αναλαμβάνουν την ευθύνη ατομικώς και εγγράφως», επισημαίνει στη δήλωσή του ο Ηγούμενος της Μονής.

«Σύντομα, η ελληνική ποινική και αστική δικαιοσύνη θα κληθεί να αποφανθεί για όλα όσα, ψευδή, αήθη και συκοφαντικά αναφέρονται στο αισχρό ‘υπόμνημα’», αναφέρει ο αρχιεπίσκοπος όπως μεταδίδει η Καθημερινή.

Ολόκληρη η δήλωση του αρχιεπισκόπου Σινά:

«Είναι εξαιρετικά ευχάριστο ότι επιτέλους όλο το παρεκκλησιαστικό κουτσομπολιό και οι αισχρότητες των χαμαιτυπείων ήλθαν στο φως της δημοσιότητας με υπογραφές συγκεκριμένων προσώπων, τα οποία πλέον αναλαμβάνουν την ευθύνη ατομικώς και εγγράφως. Eτσι καθιστούν δυνατό τον δικαστικό έλεγχο όσων αναφέρουν.

Σύντομα η ελληνική ποινική και αστική δικαιοσύνη θα κληθεί να αποφανθεί για όλα όσα, ψευδή, αήθη και συκοφαντικά αναφέρονται στο αισχρό «υπόμνημα».

Φυσικά όλες οι αποζημιώσεις, που θα προκύψουν από τις αγωγές, θα δωρηθούν στην Ιερά Μονή Σινά. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη για τον σκανδαλισμό που προκαλείται στον πιστό λαό και προσεύχομαι στον Θεό να τους συγχωρήσει για την ανυπολόγιστη ζημιά που έκαναν και κάνουν στην Ιερά Μονή και στην εθνική προσπάθεια για τη διασφάλιση του καθεστώτος και του μέλλοντος

της».

Τι καταγγέλλουν οι μοναχοί

Χαρακτηριστικό είναι ότι το κλίμα βαραίνει όλο και περισσότερο με κινήσεις που κάθε άλλο παρά συνάδουν με το πνεύμα που θα έπρεπε να κυριαρχεί γύρω από τη Μονή. Η δημοσιοποίηση από τους «πραξικοπηματίες» κατά τον αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, του απορρήτου μνημονίου που είχαν συντάξει, παραθέτοντας τους λόγους για τους οποίους κινούνται για την παύση του, έφερε στο φως το έντονο παρασκήνιο που προηγήθηκε.

Από το περιβάλλον του Αρχιεπισκόπου τέθηκε το ερώτημα γιατί, αφού οι καταστάσεις που περιγράφουν είναι χρονίζουσες, επέλεξαν τώρα να κινηθούν, σε αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τη Μονή. Αφήνεται να εννοηθεί, δηλαδή, ότι οι κινήσεις τους υπαγορεύθηκαν από αλλότριες σκοπιμότητες.

Μεταξύ άλλων, οι μοναχοί εγκαλούν τον Αρχιεπίσκοπο για μια σειρά από ενέργειες, ακόμα και για τη στήριξη στην πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για αναγνώριση νομικής προσωπικότητας της Μονής στην Ελλάδα, για μακροχρόνια απουσία του από τη Μονή, για συγκατοίκηση με την κ. Α. Σ., στην οποία αποδίδουν έντονα παρεμβατικό ρόλο στα ζητήματα της Μονής, θέτουν θέμα οικονομικής κακοδιαχείρισης, κ.ά.

Ποιοι είναι οι στασιαστές

Στις κινήσεις των πραξικοπηματιών εναντίον του κ. Δαμιανού αποδίδονται ως κίνητρο οι προσωπικές φιλοδοξίες. Μάλιστα, όπως αναφέρει η «Καθημερινή», για τον ιερομόναχο Νήφωνα Καράφαλη, που θεωρείται ένας εκ των πρωτεργατών των κινήσεων αυτών, αποδίδεται ότι λειτούργησε με κίνητρο την προσωπική φιλοδοξία να είναι εκείνος που θα διαδεχθεί τον αρχιεπίσκοπο Δαμιανό.

Κομβικός ρόλος αποδίδεται και στον Ησύχιο Μοχάμεντ, τον εκ Θεσσαλονίκης προερχόμενο μοναχό που ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός είχε ορίσει σκευοφύλακα της μονής, ο οποίος θεωρείται ότι κινείται κυρίως στο παρασκήνιο. Απορίες έχει προκαλέσει το γεγονός ότι δεν έχει ενοχληθεί από τις αιγυπτιακές Αρχές, παρά το γεγονός ότι η βίζα του έχει λήξει εδώ και εννέα μήνες, όπως αναφέρουν πηγές της μονής.

Επίσης, κομβικός ρόλος αποδίδεται στον Πάμφιλο Γιαπιτζάκη, ο οποίος, ενώ από το 2017 πήρε απολυτήριο από τη Μονή Σινά και είναι πλέον μοναχός της Μονής Μεγίστης Λαύρας, εμφανίζεται να συμμετέχει στις κινήσεις κατά του αρχιεπισκόπου Δαμιανού.

Όπως ανέφερε ο Ανδρέας Λουδάρος στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, την Πέμπτη:

«Ουσιαστικά οι μοναχοί δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ. Έχουν βγάλει 1-2 ανακοινώσεις χωρίς ποτέ να έχουν αναπτύξει το σκεπτικό, με βάση το οποίο έγινε η έκπτωση του ηγούμενου. Ωστόσο, οι πληροφορίες λένε ότι θεωρούν πως δεν είναι καλός ηγούμενος, ότι έχει στο περιβάλλον του ανθρώπους που τον συμβουλεύουν λανθασμένα και παίρνει αποφάσεις, οι οποίες δεν είναι προς το συμφέρον της μονής και ότι όλα ξεκίνησαν όταν η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να φτιάξει στην Ελλάδα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, προκειμένου να αποκαταστήσει την περιουσία του μοναστηριού στην Ελλάδα. Οι μοναχοί θεώρησαν ότι ο ηγούμενος τα ‘βρήκε’ με την κυβέρνηση, η οποία τού έκανε τη χάρη και του έδωσε την περιουσία. Νομίζω έχουν πέσει θύματα πολύ κακών συμβούλων, οι οποίοι έχουν άλλη στόχευση από το να προστατευθεί το μοναστήρι, φτάνοντας σε σημείο να κάνουν αντάρτικο κατά του επί 55 χρόνια ηγουμένου».

Πάντως, τα γεγονότα στη μονή Σινά ενεργοποίησαν και αντανακλαστικά παραγόντων, που θεώρησαν ότι θα έχουν την ευκαιρία να διαδραματίσουν και οι ίδιοι ρόλο. Κατά πληροφορίες, μονές του Αγίου Όρους επιδίωξαν την εμπλοκή τους, με δύο από αυτές, μάλιστα, να ανταγωνίζονται για το ποια θα καταφέρει σε ένα επόμενο στάδιο να στείλει μοναχούς στο Σινά.

Επιρροή επιδίωξαν να ασκήσουν, συνδεόμενοι με τους μοναχούς που αμφισβήτησαν τον αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, δύο μητροπολίτες της Βόρειας Ελλάδας. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκαν παραεκκλησιαστικοί κύκλοι, που θεώρησαν ότι μπορούν να προασπιστούν τη μονή απέναντι σε κινδύνους που την απειλούν, ενώ στο παιχνίδι μπήκαν και πολιτικοί παράγοντες που συνδέονται με τους παραεκκλησιαστικούς αυτούς κύκλους, κάτι που αποτυπώθηκε και στην τελική ψηφοφορία της ρύθμισης για την απόδοση νομικής προσωπικότητας στο Μετόχι της μονής.