Ξεριζωμένοι 1 εκατ. άνθρωποι στο Πακιστάν, λόγω των πλημμυρών

Αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους

Οι πακιστανικές αρχές προχώρησαν στην απομάκρυνση περισσότερων από 1 εκατομμυρίου ανθρώπων από τις εστίες τους στην επαρχία Παντζάμπ αυτήν την εβδομάδα, είπαν σήμερα αξιωματούχοι, καθώς οι χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων 40 ετών εκεί έχουν προκαλέσει χάος σε εκατοντάδες χωριά.

Οι καταρρακτώδεις βροχές από τους μουσώνες και η απελευθέρωση υδάτων από την Ινδία προερχόμενων από τα φράγματά της είχαν ως αποτέλεσμα να υπερχειλίσουν τρεις ποταμοί που καταλήγουν στην ανατολική επαρχία, αναγκάζοντας τις αρχές να δημιουργήσουν ανοίγματα στις όχθες ποταμών σε ορισμένες περιοχές, προκαλώντας πλημμύρες σε περισσότερα από 1.400 χωριά, έγινε γνωστό από την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της Παντζάμπ.

Οι κάτοικοι χωριών, όπως το Καντιραμπάντ, προσπαθούσαν σήμερα να διασχίσουν τους δρόμους με το νερό να έχει φθάσει στο ύψος του στήθους τους, αφού ο ποταμός Τσενάμπ υπερχείλισε, προκαλώντας πλημμύρες.

«Περάσαμε ολόκληρη τη νύχτα άυπνοι και τρομοκρατημένοι», δήλωσε στο Ρόιτερς ο Ναντίμ Ικμπάλ, ηλικίας 26 ετών, ένας εργάτης, ενώ περπατούσε μέσα στο νερό έχοντας μαζί ένα από τα παιδιά του.

«Όλοι ήταν φοβισμένοι. Παιδιά έκλαιγαν. Γυναίκες ανησυχούσαν. Ήμασταν αβοήθητοι», συμπλήρωσε.

Αξιωματούχοι ανέφεραν πως οι πλημμύρες επιδεινώθηκαν στην Παντζάμπ, όπου ζει ο μισός πληθυσμός του Πακιστάν και είναι μια μεγάλη παραγωγός σιταριού, ρυζιού και βαμβακιού, από την απελευθέρωση υδάτων σε τρεις ποταμούς, τους Ράβι, Σούτλετζ και Τσενάμπ, από φράγματα της Ινδίας που είχαν γεμίσει, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η Ινδία, που τακτικά απελευθερώνει ύδατα από φράγματα όταν αυτά γεμίζουν, εξέδωσε τρεις προειδοποιήσεις για πλημμύρες προς τον άσπονδο εχθρό της, το Πακιστάν αυτήν την εβδομάδα, αποκαλώντας τις ένα ανθρωπιστικό μέτρο.

Και οι δύο χώρες βρίσκονται αντιμέτωπες με ακραία φαινόμενα που προκαλούν οι μουσώνες, μεταξύ άλλων τις σαρωτικές πλημμύρες. Τουλάχιστον 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αυτόν τον μήνα στο ινδικό Κασμίρ, ενώ ο απολογισμός των νεκρών στο Πακιστάν από τα τέλη Ιουνίου ανέρχεται σε 819.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αυτήν την εβδομάδα στην επαρχία Παντζάμπ, δήλωσε η Μάριγιουμ Ορανγκζέμπ, υπουργός στην επαρχιακή κυβέρνηση.