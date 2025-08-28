Οργή στις Βρυξέλλες για τη «στοχευμένη» ρωσική επίθεση στο Κίεβο και τα γραφεία της ΕΕ – Δείτε εικόνες από τις τεράστιες ζημιές που υπέστη το κτίριο

0

«Στοχοθετούμε μόνο εγκαταστάσεις που συνδέονται με τον ουκρανικό στρατό» λέει το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν με δήλωσή της εξέφρασε την οργή της, όπως είπε, για την επίθεση που εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία εναντίον του Κιέβου, την οποία χαρακτήρισε την «πιο φονική επίθεση με drones και πυραύλους στην πρωτεύουσα από τον Ιούλιο».

Η ίδια, στη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων, παρουσίασε φωτογραφίες από την επίθεση εναντίον της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην ουκρανική πρωτεύουσα, επισημαίνοντας πως είχε συνομιλία με τον αναπληρωτή πρέσβη της ΕΕ ο οποίος την ενημέρωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματίες από τα μέλη του προσωπικού της ΕΕ, οι οποίοι όπως είπε «κάνουν εξαιρετική δουλειά κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες».

«Η χθεσινοβραδινή επίθεση χτύπησε πολύ κοντά στη διπλωματική αποστολή, την αντιπροσωπεία της Ένωσής μας. Δύο πύραυλοι έπεσαν σε απόσταση 50 μέτρων από την αντιπροσωπεία, μέσα σε 20 δευτερόλεπτα. Κι αυτό είναι μια ακόμη σκοτεινή υπενθύμιση του τι διακυβεύεται. Δείχνει ότι το Κρεμλίνο δεν θα σταματήσει μπροστά σε τίποτα για να τρομοκρατήσει την Ουκρανία, σκοτώνοντας αδιάκριτα αμάχους -άνδρες, γυναίκες και παιδιά - και ακόμη και στοχοποιώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό διατηρούμε τη μέγιστη πίεση στη Ρωσία. Αυτό σημαίνει σκλήρυνση του καθεστώτος κυρώσεων. Σύντομα θα παρουσιάσουμε το 19ο πακέτο σκληρών κυρώσεων. Παράλληλα, προχωρούμε την εργασία για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, ώστε να συμβάλουν στην άμυνα και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Και φυσικά, διασφαλίζουμε ισχυρή και αταλάντευτη υποστήριξη προς την Ουκρανία - τον γείτονά μας, τον εταίρο μας, τον φίλο μας και μελλοντικό μας μέλος», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν.

Another night of Russia’s relentless bombings struck civilian infrastructure and killed innocents. It also hit our EU Delegation in Kyiv. Our Delegation staff is safe. Russia must stop its indiscriminatory attacks on civilian infrastructure immediately and join negotiations for… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 28, 2025

Η ίδια ανακοίνωσε ότι από αύριο θα ξεκινήσει ένα ταξίδι «στα επτά κράτη-μέλη που ενισχύουν και προστατεύουν τα εξωτερικά μας σύνορα με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Θέλω να εκφράσω την πλήρη αλληλεγγύη της ΕΕ προς αυτά και να μοιραστώ την πρόοδο που σημειώνουμε στην οικοδόμηση μιας ισχυρής ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, ιδιαίτερα μέσω του κοινού αμυντικού εργαλείου μας, SAFE».

Με φωτογραφίες από τις καταστροφές που υπέστησαν τα γραφεία της ΕΕ στο Κίεβο, επέλεξε να δημοσιοποιήσει τη δήλωσή του στην πλατφόρμα Χ, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και να εκφράσει την καταδίκη για τη στοχευμένη επίθεση» που, όπως τονίζει, «προκαλεί φρίκη άλλη μια νύχτα φονικών ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα, καθώς και με το προσωπικό του κτιρίου της ΕΕ που υπέστη ζημιές από αυτό το εσκεμμένο ρωσικό χτύπημα. Η ΕΕ δεν θα εκφοβιστεί. Η ρωσική επιθετικότητα ενισχύει μόνο την αποφασιστικότητά μας να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της», αναφέρει ο Κόστα.

Horrified by yet another night of deadly Russian missile attacks on Ukraine. My thoughts are with the Ukrainian victims and also with the staff of @EUDelegationUA, whose building was damaged in this deliberate Russian strike. The EU will not be intimidated. Russia’s aggression… pic.twitter.com/SZNeN31IOo — António Costa (@eucopresident) August 28, 2025

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή στις Βρυξέλλες, όπως ανακοίνωσε στην πλατφόρμα X η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας.

"Καμία διπλωματική αποστολή δεν πρέπει να στοχοθετείται", δήλωσε η Κάγια Κάλας, μετά τα ρωσικά πλήγματα που προκάλεσαν τον θάνατο 14 ανθρώπων στο Κίεβο και ζημιές στα γραφεία της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Από την πλευρά της η Ευρωπαία επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος σχολίασε στο Χ: «Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τα σημερινά ρωσικά πλήγματα εναντίον περιοχών όπου βρίσκονται άμαχοι».

«Καταδικάζω απερίφραστα αυτές τις βάναυσες επιθέσεις, μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι η Ρωσία απορρίπτει την ειρήνη και προτιμά την τρομοκρατία. Η πλήρης αλληλεγγύη μας προς το προσωπικό της ΕΕ, τις οικογένειές τους και όλους τους Ουκρανούς που υφίστανται αυτή την επίθεση», πρόσθεσε η επίτροπος από τη Σλοβενία.