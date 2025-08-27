Μακελειό στην Μινεάπολη: Αυτή είναι η δράστις που σκόρπισε το θάνατο στην εκκλησία σχολείου

0

Κοινοποίησε στο YouTube ένα «μανιφέστο» λίγες ώρες πριν από τους πυροβολισμούς - Προσδιοριζόταν ως διεμφυλική γυναίκα

Ως Ρόμπιν Γουέστμαν, 23 ετών, ταυτοποιήθηκε η δράστις που άνοιξε πυρ στην εκκλησία ενός Καθολικού Σχολείου της Μινεσότα στη Μινεάπολη, σκοτώνοντας δύο παιδιά, και αφήνοντας πίσω της 17 τραυματίες.

Η Γουέστμαν, παλαιότερα γνωστός ως Ρόμπερτ (αυτοπροσδιοριζόταν ως διεμφυλικό άτομο) πυροβόλησε μέσα από βιτρό παράθυρα τα παιδιά που κάθονταν στα στασίδια μέσα στην εκκλησία του Καθολικού Σχολείου Ευαγγελισμού την Τετάρτη, δήλωσαν αξιωματούχοι. Στη συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό της.

Η δράστις, η οποία μεγάλωσε στο Ρίτσφιλντ, άλλαξε το όνομά της σε Ρόμπιν το 2020, σε ηλικία 17 ετών, ανέφερε το τοπικό δίκτυο KARE 11. Η μητέρα της δολοφόνου ήταν υπάλληλος στο σχολείο πριν από τη συνταξιοδότησή της το 2021 και έχει άλλα πέντε παιδιά.

Σε έναν πλέον διαγραμμένο λογαριασμό στο YouTube η 23χρονη κοινοποίησε αυτό που φαινόταν να είναι ένα μανιφέστο λίγες ώρες πριν από τους πυροβολισμούς. Παρουσίαζε όπλα και γεμιστήρες με ανατριχιαστικά μηνύματα.

Η αστυνομία ερευνά το βίντεο, 20 λεπτών, σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Post.

Το βίντεο δείχνει ένα σχέδιο μιας εκκλησίας. Στη συνέχεια, έδειχνε κάποιον να μαχαιρώνει επανειλημμένα το σχέδιο καθώς έλεγε ήσυχα: «θα αυτοκτονήσω».

BREAKING: The Minneapolis shooting suspect has been identified as Robin Westman. The alleged shooter released multiple videos on social media, which showed that he clearly hated Christians. They have since been taken down. "Where is your God?" read one mag. Evil monster. pic.twitter.com/oyiCkqNwkw — Collin Rugg (@CollinRugg) August 27, 2025

Τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικίας 8 και 10 ετών.

«Ήταν μια εσκεμμένη βίαιη ενέργεια εναντίον αθώων παιδιών και άλλων ανθρώπων που εκκλησιάζονταν. Η απόλυτη σκληρότητα και ανανδρία του να πυροβολεί κανείς εναντίον μιας εκκλησίας γεμάτης από παιδιά είναι απολύτως ακατανόητη», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολη Μπράιαν Ο΄ Χάρα σε δημοσιογράφους.

Η επίθεση σημειώθηκε δύο ημέρες αφότου ξεκίνησε η σχολική χρονιά στο Καθολικό Σχολείο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ένα ιδιωτικό δημοτικό σχολείο με περίπου 395 μαθητές που συνδέεται με έναν καθολικό ναό σε μια αστική περιοχή στο νοτιοανατολικό τμήμα της μεγαλύτερης πόλης της Μινεσότα. Τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα πρόβαλαν πλάνα με γονείς να σκύβουν κάτω από την κίτρινη ταινία της αστυνομίας και να οδηγούν μαθητές εκτός του σχολείου.

Τουλάχιστον δύο από τις πόρτες της εκκλησίας είχαν μπλοκαριστεί από έξω με τη χρήση σανιδών, περιέγραψε ο Ο΄ Χάρα. Αξιωματικοί είπαν επίσης ότι η δράστις ήταν οπλισμένη με ένα τουφέκι, ένα περίστροφο και ένα πιστόλι και δεν είχε βαρύ ποινικό μητρώο. Προς το παρόν δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα το όνομά του και επισημαίνουν πως προσπαθούν να κατανοήσουν τα κίνητρά του. Ανέφεραν επίσης πως βρήκαν ένα καπνογόνο στο σημείο και διεξάγουν έρευνες σε ένα όχημα στον χώρο στάθμευσης.

Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου έχουν βάλει στο μικροσκόπιό τους βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο για να καθορίσουν εάν τα είχε μεταφορτώσει η ένοπλη, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Νοσοκομεία της περιοχής έκαναν γνωστό πως παρέχουν ιατρική περίθαλψη σε 15 παιδιά και δύο ενήλικες, πολλοί εκ των οποίων φέρουν τραύματα από σφαίρες.

Οι ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία σημειώνονται τακτικά στις ΗΠΑ, πυροδοτώντας τον δημόσιο διάλογο για τους νόμους περί οπλοφορίας και σχολικής ασφάλειας. Μέχρι στιγμής φέτος, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 140 τέτοια περιστατικά, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων K-12 School Shooting Database.

«Να μην πούμε για σκέψεις και προσευχές αυτήν τη στιγμή. Αυτά τα παιδιά στην κυριολεξία προσεύχονταν. Ήταν η πρώτη εβδομάδα του σχολείου. Βρίσκονταν σε έναν ναό», δήλωσε ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, εμφανώς αγανακτισμένος.

Είχαν σημειωθεί άλλα τρία περιστατικά με πυροβολισμούς στην πόλη των μεσοδυτικών ΗΠΑ από το απόγευμα της Τρίτης, ένα μεταξύ αυτών σε ένα Λύκειο Ιησουιτών, όπου συνολικά τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επτά τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η σημερινή επίθεση δεν φαίνεται να σχετίζεται με τις άλλες, επισήμανε ο Ο΄ Χάρα.