Ο Τζος Χόμι θέλει να επισκεφτεί τα σπίτια των Arctic Monkeys στο Σέφιλντ

0

Ο μουσικός θέλει να εμβαθύνει στην ιστορία των φίλων και πρώην συνεργατών του

Ο Τζος Χόμι των Queens Of The Stone Age δήλωσε ότι ελπίζει να επισκεφτεί τα σπίτια όπου μεγάλωσαν οι Arctic Monkeys όσο θα βρίσκεται στο Σέφιλντ, στη βόρεια Αγγλία.

Το συγκρότημα θα δώσει στην πόλη καταγωγής των Arctic Monkeys την επόμενη εβδομάδα δύο υπαίθριες συναυλίες στο Rock N Roll Circus, μετά τη συμμετοχή του στο Victorious Festival στο Πόρτσμουθ, το Σαββατοκύριακο.

Σε πρόσφατη συνέντευξη στο Radio X, ο Χόμι εξήγησε πώς ένιωσε που επέστρεψε σε αυτές τις ακτές. «Είχαμε μια τόσο σπουδαία σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βρετανία» είπε.

Στη συνέχεια, μίλησε για τα σχέδιά του να εμβαθύνει στην ιστορία των φίλων και πρώην συνεργατών του, των Arctic Monkeys, όσο βρίσκεται στο Νότιο Γιορκσάιρ, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Θέλω πραγματικά να πάω σε όλα τα σπίτια όπου μεγάλωσαν τα παιδιά των Arctic Monkeys και να βγάλω φωτογραφίες και μετά να τους τις στείλω» πρόσθεσε ο Αμερικανός τραγουδιστής και συνθέτης. «Λοιπόν, αυτό σκοπεύω να κάνω» τόνισε.

Ο αρχηγός των Queens Of The Stone Age ήταν συμπαραγωγός του τρίτου άλμπουμ του συγκροτήματος από το Σέφιλντ το 2009, «Humbug», μαζί με τον Τζέιμς Φορντ.