Ο Τραμπ επιμένει πως ο Πούτιν θα καταλήξει σε συμφωνία για την Ουκρανία

0

«Για να επιτευχθεί ειρήνη θα πρέπει να υπάρξει κάποια συζήτηση σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει πως ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμρ Πούτιν θα καταλήξει σε συμφωνία και ότι οι απειλές για κυρώσεις κατά της Ρωσίας πιθανότατα έπαιξαν ρόλο στην επιδίωξη μιας συνάντησης από τη Μόσχα.

Σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Fox News, ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει στο μυαλό του τρεις τοποθεσίες για μια επόμενη πιθανή τριμερή σύνοδο του ιδίου με τον Πούτιν και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο Τραμπ θα ξεκινήσει τις αυριανές συνομιλίες με τον Πούτιν, ελπίζοντας να επιτύχει τον τερματισμό των μαχών στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά μια συνολική λύση για τον πόλεμο θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Για να επιτευχθεί ειρήνη, νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια συζήτηση σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας. Θα πρέπει να υπάρξει κάποια συζήτηση σχετικά με... τις εδαφικές διαφορές και τις διεκδικήσεις, και για τι μάχονται», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους.

«Όλα αυτά θα αποτελέσουν μέρος μιας συνολικής συζήτησης. Αλλά νομίζω ότι η ελπίδα του προέδρου είναι να επιτύχει κάποια διακοπή των μαχών, ώστε να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι συνομιλίες».