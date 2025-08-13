Σε αεροπορική βάση της Αλάσκας η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

0

Το επιβεβαίωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου - Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει μια τριμερή, σχεδόν αμέσως μετά, με την συμμετοχή και του Ζελένσκι

Το τετ-α-τετ του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή σε αεροπορική βάση κοντά στο Άνκορατζ, τη μεγαλύτερη πόλη της Αλάσκας, επιβεβαίωσε σήμερα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Η σύνοδος κορυφής με αντικείμενο τον πόλεμο στην Ουκρανία θα φιλοξενηθεί στη βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον – την οποία χρησιμοποιούν τόσο η πολεμική αεροπορία όσο και ο στρατός των ΗΠΑ – που βρίσκεται βόρεια της πόλης Άνκορατζ.

Λόγω του μεγάλου διαδρόμου απογείωσης/προσγείωσης, η εν λόγω βάση χρησιμεύει επίσης ως σταθμός ανεφοδιασμού στα ταξίδια του προέδρου των ΗΠΑ ή των υπουργών του στην Ασία.

Είναι μία από τις δύο μεγάλες αεροπορικές βάσεις στην Αλάσκα, από όπου συχνά απογειώνονται αμερικανικά μαχητικά για να αναχαιτίσουν ρωσικά αεροσκάφη που πλησιάζουν τον εναέριο χώρο των ΗΠΑ.

Η Αλάσκα θεωρείται περιοχή εξέχουσας στρατηγικής σημασίας από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου και φιλοξενεί επίσης μια σημαντική βάση αντιπυραυλικής άμυνας, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταστρώνει σχέδια για τον «Χρυσό Θόλο», ένα προηγμένο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας για την προστασία ολόκληρης της αμερικανικής επικράτειας.

Ο Τραμπ θέλει μια τριμερή συνάντηση με τους Πούτιν-Ζελένσκι «σχεδόν αμέσως» μετά

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως θέλει να οργανώσει μία συνάντηση μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του ιδίου «σχεδόν αμέσως» μετά τη Σύνοδο με τον Ρώσο πρόεδρο την Παρασκευή στην Αλάσκα.

«Ορισμένα σημαντικά πράγματα μπορούν να επιτευχθούν στην πρώτη συνάντηση, αυτή θα είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση, όμως προετοιμάζει το έδαφος για μια δεύτερη συνάντηση», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους, θέτοντας ως προϋπόθεση για αυτό το δεύτερο ραντεβού τη θετική έκβαση του πρώτου.

Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του την Παρασκευή σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Αλάσκα, προκειμένου να επιχειρήσει να βρεθεί μία λύση στον πόλεμο που η Μόσχα διεξάγει στην Ουκρανία τα τελευταία τρία και πλέον χρόνια.

«Θα έχουμε σύντομα μια δεύτερη συνάντηση. Θα ήθελα να το κάνω σχεδόν αμέσως και θα έχουμε σύντομα μια δεύτερη συνάντηση μεταξύ του προέδρου Πούτιν, του προέδρου Ζελένσκι και εμένα, εάν θέλουν να βρίσκομαι εκεί», επισήμανε.

Ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους δήλωσε, εντούτοις, πως θα μπορούσε να αρνηθεί να οργανώσει αυτήν τη συνάντηση, ανάλογα με το αποτέλεσμα του τετ α τετ που θα έχει με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Εάν νιώσω πως αυτό δεν είναι ενδεδειγμένο να το οργανώσω, διότι δεν έχουμε λάβει τις απαντήσεις που πρέπει να λάβουμε, τότε δεν θα υπάρξει δεύτερη συνάντηση», σημείωσε.

Προειδοποίησε επίσης πως η Ρωσία θα βρεθεί αντιμέτωπη με «πολύ σοβαρές συνέπειες», εάν δεν αποδεχθεί να τερματίσει τον πόλεμο, χωρίς, ωστόσο, να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Ερωτηθείς από έναν δημοσιογράφο εάν σκέφτεται πως είναι ικανός να πείσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει να στοχοθετεί αμάχους στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε ότι είχε αυτήν τη συζήτηση επανειλημμένως με τον Ρώσο ομόλογό του.

«Και κατόπιν επιστρέφω στο σπίτι μου και βλέπω έναν πύραυλο να έχει πλήξει έναν οίκο ευγηρίας ή έναν πύραυλο να έχει πλήξει μια πολυκατοικία και άνθρωποι να κείτονται νεκροί στον δρόμο. Τότε σκέφτομαι πως η απάντηση είναι όχι», ανέφερε.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε λόγο για μια «πολύ καλή τηλεδιάσκεψη» νωρίτερα σήμερα με Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ αυτών ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με επίκεντρο τη Σύνοδο της Παρασκευής.

«Θα βαθμολογούσα με 10» αυτήν την τηλεδιάσκεψη, «πολύ, πολύ εγκάρδια», συμπλήρωσε, σε δηλώσεις του στο Kennedy Center, περίοπτο πολιτιστικό κέντρο της Ουάσιγκτον.

Η Ουκρανία, οι ΗΠΑ και Ευρωπαίοι ηγέτες συζήτησαν για πιθανές τοποθεσίες για μια επόμενη συνάντηση, λέει πηγή στο Reuters

Οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ευρώπης συζήτησαν σήμερα για πιθανές τοποθεσίες για μια επόμενη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη Σύνοδο Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα αργότερα αυτήν την εβδομάδα, είπε στο Reuters μια πηγή με γνώση του θέματος.

Μεταξύ των πιθανών τοποθεσιών περιλαμβάνονται πόλεις στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε η πηγή στο Reuters.