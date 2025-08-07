«Εξαιρετικά παραγωγική» η συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν

0

Ζελένσκι: «Η Ρωσία πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο που η ίδια ξεκίνησε»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος του, ο Στιβ Γουίτκοφ, σημείωσε «μεγάλη πρόοδο» στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Αμερικανός πρόεδρος συμπλήρωσε πως ενημέρωσε ορισμένους εκ των ευρωπαίων συμμάχων σχετικά με την έκβαση της συνάντησης.

«Ο ειδικός απεσταλμένος μου, ο Στιβ Γουίτκοφ, μόλις είχε μια εξαιρετικά παραγωγική συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν» ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Όλοι συμφωνούν πως αυτός ο πόλεμος (σ.σ. στην Ουκρανία) πρέπει να τελειώσει και θα εργαστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η τρίωρη συνομιλία του Πούτιν με τον Γουίτκοφ ήταν «χρήσιμη και εποικοδομητική», δήλωσε ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ.

Η συνάντηση Πούτιν-Γουίτκοφ πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες πριν από την λήξη της προθεσμίας που έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Μόσχα για να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία ή να έρθει αντιμέτωπη με νέες κυρώσεις.

Ο Ουσακόφ δήλωσε στο ενημερωτικό μέσο Zvezda ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία και την δυναμική για την βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ρωσία.

Η Μόσχα έλαβε ορισμένα «σήματα» από τον Τραμπ και έστειλε σε απάντηση ορισμένα μηνύματα για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ σχεδιάζει τετ-α-τετ με τον Πούτιν και ακολούθως τριμερή με τον Ζελένσκι

Ο Τραμπ σχεδιάζει συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του Πούτιν, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα, όπως μεταδίδουν οι New York Times που επικαλούνται δύο πηγές που γνωρίζουν το ζήτημα.

Ακολούθως, ο Τραμπ σκοπεύει να διοργανώσει τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή του ισχυρού άνδρα του Κρεμλίνου και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέρει το ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε Ευρωπαίους ομολόγους του σχετικά με το σχέδιό του.

Η εφημερίδα New York Times επισημαίνει στο δημοσίευμά της ότι το σχέδιο Τραμπ για συνάντηση με Πούτιν και Ζελένσκι δεν περιλαμβάνει συμμετοχή άλλων ηγετών. Οι ευρωπαίοι ηγέτες με τους οποίους συνομίλησε σήμερα ο Τραμπ φάνηκαν να αποδέχονται όσα είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή.

Ουκρανός αξιωματούχος ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως στην τηλεφωνική επικοινωνία συμμετείχαν επίσης ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ενημερώθηκε από τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την επίσκεψη του Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα.

«Μίλησα με τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτή η συζήτηση έγινε μετά την επίσκεψη στη Μόσχα του εκπροσώπου του προέδρου Τραμπ, του Στιβ Γουίτκοφ», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, συμπληρώνοντας πως στη συζήτηση συμμετείχαν ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες, χωρίς όμως να διευκρινίσει ποιοι.

«Η Ουκρανία θα υπερασπιστεί σίγουρα την ανεξαρτησία της. Όλοι χρειαζόμαστε μια διαρκή και αξιόπιστη ειρήνη. Η Ρωσία πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο που η ίδια ξεκίνησε», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

Ακολούθως, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε στη δημοσιότητα ο Ζελένσκι εκτίμησε πως μετά το ταξίδι του Γουίτκοφ στη Μόσχα, «η Ρωσία φαίνεται πλέον να κλίνει περισσότερο προς μια κατάπαυση του πυρός. Η άσκηση πίεσης σε αυτούς (σ.σ. τους Ρώσους) αποδίδει. Αλλά το σημαντικότερο είναι να μην μας παραπλανούν στις λεπτομέρειες – ούτε εμάς ούτε τις ΗΠΑ».