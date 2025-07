Ρούμπιο κατά Μακρόν για την πρόθεση του να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος – «Αυτή η απόφαση εξυπηρετεί μόνο την προπαγάνδα της Χαμάς»

Ο επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ έκανε σαφές χθες Πέμπτη πως «απορρίπτει σθεναρά» την απόφαση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, χαρακτηρίζοντάς τη «αψήφιστη» και κρίνοντας πως απομακρύνει «την ειρήνη».

«Αυτή η αψήφιστη απόφαση δεν εξυπηρετεί παρά μόνο την προπαγάνδα της Χαμάς και αποτελεί πισωγύρισμα για την (διαδικασία) ειρήνης. Είναι ράπισμα στο πρόσωπο των θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου 2023», εξεμάνη ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μέσω X.

The United States strongly rejects @EmmanuelMacron’s plan to recognize a Palestinian state at the @UN general assembly.

This reckless decision only serves Hamas propaganda and sets back peace. It is a slap in the face to the victims of October 7th.

