Τραγωδία στο Ιράκ: Τουλάχιστον 60 νεκροί σε πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο

Μεγάλη φωτιά σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κουτ του ανατολικού Ιράκ στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 60 ανθρώπους ενώ αγνοείται η τύχη άλλων 11, δήλωσαν σήμερα στο Ρόιτερς οι υγειονομικές αρχές της πόλης και δύο πηγές στην αστυνομία.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φλόγες να τυλίγουν ένα πενταώροφο κτίριο στην Κουτ στη διάρκεια της νύκτας ενώ πυροσβέστες προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά.

Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τα βίντεο από ανεξάρτητη πηγή.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου έκανε γνωστό ότι το εμπορικό κέντρο είχε ανοίξει πριν από μόλις πέντε ημέρες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο. Ο δημοσιογράφος είπε επίσης ότι είδε απανθρακωμένα πτώματα στο νοσοκομείο.

«Καταρτίσαμε ένα κατάλογο 59 θυμάτων, οι ταυτότητες των οποίων έχουν εξακριβωθεί, αλλά ένα πτώμα έχει απανθρακωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε είναι εξαιρετικά δύσκολο να ταυτοποιηθεί», δήλωσε στο Ρόιτερς υγειονομικός αξιωματούχος στην πόλη.

«Υπάρχουν περισσότερα πτώματα που δεν έχουν ακόμα περισυλλεγεί κάτω από τα συντρίμμια της φωτιάς», δήλωσε στο Ρόιτερς ο αξιωματούχος της πόλης Άλι αλ-Μαγιάχι.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους να κλαίνε περιμένοντας απελπισμένοι νέα για τους δικούς τους.

#BREAKING: At least 50 people, mostly women and children, were killed in a fire that broke out early Thursday at a shopping mall in the city of Kut, Iraq’s Wasit province, Governor Mohammed Jameel al-Miyahi announced. The blaze has since been brought under control.

