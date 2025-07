Βέλγιο: Φωτιά κατέστρεψε την κεντρική σκηνή του Φεστιβάλ Tomorrowland

Πυρκαγιά κατέστρεψε την κεντρική σκηνή του Μουσικού Φεστιβάλ Tomorrowland στο Βέλγιο, δύο ημέρες πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.

«Η αγαπημένη μας κεντρική σκηνή υπέστη σοβαρές ζημιές» ανέφεραν οι διοργανωτές του Φεστιβάλ σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα το βράδυ της Τετάρτης.

Κανένας δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, η αιτία της οποίας παραμένει ασαφής, σημείωσαν.

Το Φεστιβάλ Ηλεκτρονικής Χορευτικής Μουσικής (EDM) αναμένεται να αρχίσει την Παρασκευή στην πόλη Μπουμ, νότια της Αμβέρσας, με 400.000 άτομα να αναμένεται να παρακολουθήσουν για δύο Σαββατοκύριακα.

Εκατοντάδες καλλιτέχνες πρόκειται να εμφανιστούν, συμπεριλαμβανομένων των κορυφαίων εκπροσώπων του είδους David Guetta, Lost Frequencies, Swedish House Mafia και Charlotte De Witte.

«Ξαφνικά ακούσαμε κρότους και είδαμε φωτιά κοντά στη σκηνή, μια τεράστια φωτιά» δήλωσε στην εφημερίδα Het Nieuwsblad μέλος του προσωπικού.

🚨BREAKING: Massive blaze engulfed the main stage at Tomorrowland festival in Belgium, set to begin this Friday. pic.twitter.com/TWgMXUi02x

