Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι σκότωσαν τον Αλί Σαντμανί, τον οποίο ταυτοποίησαν ως τον αρχηγό του πολεμικού στρατηγείου του Ιράν, προσθέτοντας πως πρόκειται για τον κορυφαίο Ιρανό στρατιωτικό διοικητή.

O Σαντμάνι, ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος του Ιράν και στενότερος στρατιωτικός σύμβουλος του Χαμενεΐ, σκοτώθηκε σε πλήγμα της IAF στο κέντρο της Τεχεράνης, μετά από ακριβείς πληροφορίες, ανέφεραν.

For the second time in 5 days— the IDF has eliminated Iran’s War-Time Chief of Staff, the regime’s top military commander.

Ali Shadmani, Iran’s senior-most military official and Khamenei’s closest military advisor, was killed in an IAF strike in central Tehran, following precise… pic.twitter.com/Bq6Z49zeCj

