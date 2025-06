Αεροπορική τραγωδία στην Ινδία: Στους 279 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τη συντριβή του Boeing 787

Ο ακόμη προσωρινός απολογισμός των θυμάτων της συντριβής Boeing 787 της Air India, προτού συμπληρωθεί ένα λεπτό μετά την απογείωσή του από την Αχμενταμπάντ, στη βορειοδυτική Ινδία, με προορισμό το Λονδίνο, αυξήθηκε στους 279 νεκρούς, ενημέρωσε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στην αστυνομία.

Συνολικά 279 πτώματα ή υπολείμματα ανθρωπίνων σωμάτων διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της πόλης μετά την καταστροφή, εξήγησε η πηγή αυτή, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 265 νεκρούς — επιβάτες, μέλη του πληρώματος του επιβατικού αεροσκάφους μεγάλων αποστάσεων, καθώς και ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα στα κτίρια πάνω στα οποία κατέπεσε.

Η πτήση 171 της Air India συνετρίβη δευτερόλεπτα μετά την απογείωση στις 13:19 (τοπική ώρα· 11:09 ώρα Ελλάδας) με προορισμό το λονδρέζικο αεροδρόμιο Γκάτγουικ, σύμφωνα με την ινδική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.

WATCH: Air India plane carrying 242 people crashes in Ahmedabad while taking off for flight to London pic.twitter.com/KyLVZaV6i7

— BNO News (@BNONews) June 12, 2025