«Όταν σηκώθηκα, υπήρχαν πτώματα παντού γύρω μου», συγκλονίζει ο επιζών της αεροπορικής τραγωδίας στην Ινδία

Ως εκ θαύματος επέζησε ένας Βρετανός από την σημερινή αεροπορική τραγωδία στην Ινδία. Ο 40χρονος Vishwash Kumar Ramesh, μίλησε από το κρεβάτι του νοσοκομείου μετά τη συντριβή του αεροσκάφους της Air India που είχε προορισμό το αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου. Ο ίδιος βρισκόταν στη θέση 11Α όταν το αεροπλάνο έπεσε στην κατοικημένη περιοχή του Γκουτζαράτ ακι συγκλονίζει με όσα λέει.

#BREAKING

Miraculous escape

One survivor has emerged from the wreckage of Air India flight AI-171

Vishwash Kumar Ramesh, a British national who was in India to visit family has managed to survive

He was travelling with his brother, who is still missing

"When I regained… pic.twitter.com/ykpxHWqGMN

— Nabila Jamal (@nabilajamal_) June 12, 2025