Αεροπορική τραγωδία στην Ινδία: Συνετρίβη αεροπλάνο λίγο μετά την απογείωση με 242 επιβαίνοντες – Είχε προορισμό το Λονδίνο

Αεροπορική τραγωδία σημειώθηκε στην Ινδία. Ένα επιβατηγό αεροπλάνο Boeing 787 Dreamliner της Air India συνετρίβη στο αεροδρόμιο της πόλης Αχμενταμπάντ, σε κατοικημένη περιοχή δυτικά της χώρας, με την αστυνομία να επιβεβαιώνει τις αναφορές για τουλάχιστον 242 επιβαίνοντες στο αεροσκάφος.

Air India AI171, a 787-8 Dreamliner, with around 242 passengers on board has reportedly crashed near Ahmedabad airport during take off. More details to follow. pic.twitter.com/k4HBIRHlQg

Στα πλάνα των βίντεο που δημοσιεύτηκαν φαίνεται πυκνός μαύρος καπνός να υψώνεται στον ουρανό από το αεροδρόμιο. Ο καπνός είναι ορατός σε απόσταση χιλιομέτρων.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας επιβεβαίωσε ότι η τραγωδία συνέβη λίγο μετά την απογείωση της αεροσκάφους με προορισμό το αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων πυροσβεστικών οχημάτων και πολλών ασθενοφόρων, έχουν σπεύσει στο σημείο. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για τον αριθμό των θυμάτων ή την πιθανή αιτία της συντριβής.

Η Air India εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία εξετάζει τα έως στιγμής διαθέσιμα στοιχεία για την πτήση AI171, ενώ πραγματοποιούνται έρευνες από την ινδική Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας (DGCA).

🚨 BREAKING: A tragic plane crash has occurred in #Ahmedabad ‘s Meghani Nagar area. Reports suggest around 200 people have lost their lives. Emergency services are at the site. More details awaited. #AhmedabadPlanCrash pic.twitter.com/6jR7zfeISO

Το αεροσκάφος είχε 242 επιβαίνοντες, ανέφερε το Reuters, επικαλούμενο το πρακτορείο ANI. Οι 230 ήταν επιβάτες και 12 άτομα ήταν από το πλήρωμα.

Η ιστοσελίδα Flight Radar, η οποία νωρίτερα ανέφερε ότι το σήμα χάθηκε δευτερόλεπτα μετά την απογείωση, σημείωσε επίσης ότι η πτήση της Air India ήταν προγραμματισμένη να πετάξει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ahmedabad προς το αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου στις 09:50 τοπική ώρα. Η προγραμματισμένη ώρα άφιξής της ήταν στις 18:25 τοπική ώρα.

#WATCH : More footages of plane crashed in Ahmedabad, Gujarat, in the Meghani Nagar area near the Sardar Vallabhbhai Patel International Airport. #Ahmedabad #Gujarat #PlaneCrash #Crash pic.twitter.com/EuHHty4RWj

Το σήμα χάθηκε στις 10:08 τοπική ώρα στα 625 πόδια, λιγότερο από ένα λεπτό μετά την απογείωση, αναφέρει η ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων στο X.

We are following reports of a crash of Air India flight #AI171 from Ahmedabad to London. We received the last signal from the aircraft at 08:08:51 UTC, just seconds after take off.

The aircraft involved is a Boeing 787-8 Dreamliner with registration VT-ANB… pic.twitter.com/EmKKISJldF

— Flightradar24 (@flightradar24) June 12, 2025