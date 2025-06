«Βόμβα» μεγατόνων από Ίλον Μασκ: «Το όνομα του Τραμπ είναι στη λίστα Έπσταϊν»

Άγριες διαστάσεις παίρνει η κόντρα του Ίλον Μασκ με τον Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, ο επιχειρηματίας έριξε... βόμβα εξαπέλυσε πριν από λίγο με μια πρωτοφανή κατηγορία κατά του πρόεδρου των ΗΠΑ. Ο Μασκ ανήρτησε στο Χ ότι όνομα του Τραμπ είναι στη λίστα παιδοβιαστή και παιδόφιλου Έπσταϊν, ο οποίος φερόταν να... πάσαρε ανήλικες σε μια «ελίτ».

«Ώρα να ρίξω την πραγματικά μεγάλη βόμβα: Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στη λίστα Έπσταϊν. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Να έχεις μια όμορφη μέρα, Ντόναλντ Τραμπ!».

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.

Have a nice day, DJT!

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025