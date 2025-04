Μακελειό στην Ινδία: Στους 26 οι νεκροί από την επίθεση εναντίον τουριστών στο Κασμίρ

Η αστυνομία επιβεβαίωσε επίσημα σήμερα ότι ο απολογισμός των θυμάτων της χθεσινής επίθεσης φερόμενων ως αυτονομιστών ανταρτών εναντίον τουριστών στην Παχαλγκάμ, δημοφιλή προορισμό στην πολιτεία Τζαμού & Κασμίρ της Ινδίας, ανήλθε σε 26 νεκρούς και 17 τραυματίες.

Πρόκειται για την πλέον πολύνεκρη τέτοια επίθεση στη γιγαντιαία χώρα τις τελευταίες δυο δεκαετίες.

Χθες Τρίτη στο ινδικό Κασμίρ ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον ομάδας τουριστών, διαπράττοντας την πλέον πολύνεκρη επίθεση εναντίον αμάχων το τελευταίο τέταρτο του αιώνα στην περιοχή όπου συνεχίζεται για δεκαετίες εξέγερση, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχοι των τοπικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Μια από τις πηγές ανέφερε πως υπάρχουν τουλάχιστον δύο ξένοι ανάμεσα στα θύματα των πυρών στην Παχαλγκάμ, δημοφιλή προορισμό περίπου 90 χιλιόμετρα από τη Σριναγκάρ.

Δεν υπήρξε ανάληψη της ευθύνης, ωστόσο στην κατά πλειονότητα μουσουλμανική περιοχή αυτή συνεχίζεται εξέγερση που ξέσπασε το 1989.

Horrific News from #Kashmir of a major terror attack in Pahalgam with tourists targeted. This at a time when JD Vance in India reminiscent of desperation by terrorists to grab international media. Chilling images. PM has spoken to HM Shah. Prayers. Breaking @themojostory pic.twitter.com/VJcgJzvcMW

— barkha dutt (@BDUTT) April 22, 2025