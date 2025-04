Επίθεση Τραμπ σε δημοσιογράφο του CNN: «Δεν σας βλέπει κανείς. Είστε άρρωστοι άνθρωποι»

Σφοδρά πυρά εξαπέλυσε σε δημοσιογράφο του CNN ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο, μπροστά στον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ.

Ο Τραμπ ενοχλήθηκε όταν η δημοσιογράφος του CNN, Κέιτλαν Κόλινς, τον ρώτησε για την κατά λάθος απέλαση του Αμπρέγκο Γκαρσία, ο οποίος κρατείται σε φυλακή του Ελ Σαλβαδόρ.

Αφού χαρακτήρισε το δίκτυο ως «κανάλι με χαμηλά νούμερα», απέφυγε να απαντήσει την ερώτηση ο ίδιος.

Όταν η δημοσιογράφος απευθύνθηκε στον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε για απάντηση, ο Τραμπ παρενέβη λέγοντας:

«Είναι δυνατόν να λέτε στον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ τι να κάνει με τους πολίτες του;». «Γι’ αυτό δεν σας βλέπει κανείς. Θέλετε να αφήσουμε εγκληματίες ελεύθερους. Είστε άρρωστοι άνθρωποι», είπε.

Και ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ απάντησε: «Δεν έχω την εξουσία να τον επιστρέψω στις Ηνωμένες Πολιτείες». «Πώς θα μπορούσα να περάσω λαθραία έναν τρομοκράτη στις Ηνωμένες Πολιτείες;», σημείωσε, υιοθετώντας το αφήγημα των ΗΠΑ πως είναι «τρομοκράτης».

Trump on CNN: “I think they hate our country.”

That’s what dictators do — they portray any media outlet they don’t control and that doesn’t praise their corrupt regimes 24/7 as the enemy of the state.pic.twitter.com/7BHPVWJf61

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 14, 2025