Δημοσίευσε βίντεο και αποκάλυψε ο Ζελένσκι: «Αιχμαλωτίσαμε Κινέζους στρατιώτες στην Ουκρανία»

Δημοσιεύοντας βίντεο με Κινέζους στρατιώτες που αιχμαλωτίστηκαν, κατά την διάρκεια μαχών στην ανατολική Ουκρανία, έκανε μια σημαντική αποκάλυψη ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι με την ανάρτησή του στο Χ.

Έγραψε ότι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις ήρθαν αντιμέτωπες με έξι Κινέζους στρατιώτες στην ανατολική Ουκρανία και κατάφεραν να αιχμαλωτίσουν τους δύο.

Τόνισε πώς έδωσε εντολή στους αρμόδιους αξιωματούχους να ζητήσουν εξηγήσεις από το Πεκίνο, καθώς η Κίνα έχει ανακοινώσει από την αρχή και καθ’ όλη την διάρκεια του πολέμου ότι είναι «ουδέτερη» και ότι δεν θέλει να εμπλακεί στην σύγκρουση.

«Έχουμε πληροφορίες ότι υπάρχουν πολύ περισσότεροι Κινέζοι στις μονάδες του ρωσικού στρατού. Τώρα ανακαλύπτουμε όλα τα γεγονότα», πρόσθεσε ο Ζελένσκι και σημείωσε ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό και πως «ΗΠΑ κι Ευρώπη πρέπει να απαντήσουν».

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.

We have information suggesting that… pic.twitter.com/ekBr6hCkQL

