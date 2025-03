Τραγωδία στην Αίγυπτο: Επιβάτης κατέγραψε σε βίντεο τη στιγμή της βύθισης του τουριστικού υποβρυχίου

Τραγικές οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο τουριστικό θέρετρο της Χουργκάντα στις αιγυπτιακές ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, με έξι ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους, όταν βυθίστηκε τουριστικό υποβρύχιο.

Στο βίντεο που κατέγραψε επιβάτης φαίνεται το τουριστικό υποβρύχιο «Sindbad» να καλύπτεται σταδιακά με νερό, ενώ όσοι βρίσκονται στο κατάστρωμα προσπαθούν να βγουν στη στεριά, προτού το υποβρύχιο βυθιστεί τελείως, με τα ουρλιαχτά αγωνίας να ακούγονται στα τελευταία δευτερόλεπτα.

‘Quiet, quiet, quiet!": video of a sinking bathyscaphe with Russian tourists in Hurghada

The recording shows that the submarine ‘Sinbad’ went underwater in seconds.

Six people died, two of them - children. pic.twitter.com/KBPBgbO5Qi

— NEXTA (@nexta_tv) March 28, 2025