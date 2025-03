Eπίθεση από Αμερικανό δημοσιογράφο στον Ζελένσκι: «Γιατί δεν φοράτε κοστούμι; Μήπως δεν έχετε;»

Κατά τη χθεσινή εκρηκτική συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ο Ουκρανός πρόεδρος δεν βρέθηκε μόνο υπό πολιτική πίεση από τον Αμερικανό ηγέτη και τον αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς, αλλά δέχθηκε και μια απροσδόκητη κριτική για την ενδυματολογική του επιλογή από έναν δημοσιογράφο του συντηρητικού δικτύου Real America’s Voice.

Ο Μπράιαν Γκλεν, ένας από τους ρεπόρτερ που παρακολούθησαν την τελετή υποδοχής του Ζελένσκι, στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική περιβολή του Ουκρανού ηγέτη, εκφράζοντας δυσφορία για το γεγονός ότι δεν φορούσε κοστούμι κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο.

«Γιατί δεν φοράτε κοστούμι; Βρίσκεστε ενώπιον του ανώτατου αξιώματος αυτής της χώρας και αρνείστε να φορέσετε κοστούμι; Απλώς θέλω να μάθω, έχετε κοστούμι;», ρώτησε τον Ζελένσκι ο Μπράιαν Γκλεν, συμπληρώνοντας ότι πολλοί Αμερικανοί «έχουν πρόβλημα» με το γεγονός ότι ο Ζελένσκι δείχνει να μη σέβεται το αξίωμα του προέδρου.

Ο αντιπρόεδρος Βανς, που καθόταν μπροστά από τον δημοσιογράφο, γέλασε με την ερώτηση, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος απάντησε, λέγοντας: «Θα φορέσω κοστούμι όταν τελειώσει ο πόλεμος. Ίσως κάτι σαν το δικό σας ή ίσως κάτι καλύτερο».

Η αντιπαράθεση αυτή, που καταγράφηκε ζωντανά, προκάλεσε αντιδράσεις στα social media, με πολλούς να επικρίνουν τον Γκλεν, χαρακτηρίζοντας την ερώτησή του προσβλητική. Ο ίδιος υπερασπίστηκε τη στάση του, υποστηρίζοντας ότι η εμφάνιση του Ζελένσκι αντικατοπτρίζει την έλλειψη σεβασμού του προς τις ΗΠΑ.

Not enough people are talking about this absolutely ridiculous moment when Brian Glenn (who is reportedly dating Marjorie Taylor Greene) asked Zelensky, “Why don’t you wear a suit?!? Do you own a suit?”

Absolutely pathetic and embarrassing.

— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) February 28, 2025