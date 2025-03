Μετά την έντονη αντιπαράθεση του με τον Τραμπ, ο Ζελένσκι αυξάνει τις ευχαριστίες προς τους Ευρωπαίους συμμάχους του

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αύξησε σήμερα τις ευχαριστίες του προς τους Ευρωπαίους συμμάχους μετά την έντονη αντιπαράθεση που είχε χθες Παρασκευή στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

Στον λογαριασμό του Ζελένσκι στο Χ εμφανίζεται περισσότερες από 30 φορές η φράση «ευχαριστώ για τη στήριξή σας», σε απάντηση στα μηνύματα υποστήριξης που ανήρτησαν Ευρωπαίοι ηγέτες.

Παρά την αντιπαράθεσή του με τον Τραμπ, ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε και τις ΗΠΑ «για τη στήριξή τους» και «αυτή την επίσκεψη», όπως και τον Αμερικανό πρόεδρο, το Κογκρέσο και τον αμερικανικό λαό.

Thank you America, thank you for your support, thank you for this visit. Thank you @POTUS, Congress, and the American people.

Ukraine needs just and lasting peace, and we are working exactly for that.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2025