Διπλωματικός «πυρετός» στην Ευρώπη μετά τις δηλώσεις του Τζέι Ντι Βανς – Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής τη Δευτέρα στο Παρίσι, παρών και ο Στάρμερ

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συγκαλεί αύριο, Δευτέρα, στο Παρίσι "τις κυριότερες ευρωπαϊκές χώρες" για συζητήσεις σχετικά με "την ευρωπαϊκή ασφάλεια", επιβεβαίωσε σήμερα ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Αυτό έρχεται μετά τα όσα ειπώθηκαν από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς στη Διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου και την επίθεση που εξαπέλυσε κατά της Ευρώπης.

"Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα υποδεχθεί τις κυριότερες ευρωπαϊκές χώρες αύριο για συζητήσεις σχετικά με την ευρωπαϊκή ασφάλεια" δήλωσε ο Μπαρό στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter, χωρίς να διευκρινίζει ποιες χώρες θα συμμετάσχουν σε αυτήν τη "συνάντηση εργασίας".

Σύμφωνα με το Ρόιτερς, πέντε Ευρωπαίοι διπλωμάτες δήλωσαν πως η συνάντηση θα περιλαμβάνει τη Γαλλία, τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Δανία, η οποία θα εκπροσωπήσει τις Βαλτικές και τις σκανδιναβικές χώρες.

Ο ειδικός απεσταλμένος για την Ουκρανία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Κιθ Κέλογκ, προκάλεσε σοκ χθες λέγοντας πως η Ευρώπη δεν θα έχει μια θέση στο τραπέζι των συνομιλιών ώστε να τελειώσει ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας.

Την ίδια ώρα, συνεδρίασαν εκτάκτως σήμερα στο Μόναχο οι 27 υπουργοί Εξωτερικών στο περιθώριο της Διάσκεψης.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος Κάγια Κάλας με ανάρτησή της στο Χ σχολίασε τη συνάντηση που είχε στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου στην οποία συμμετείχε και ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέροντας ότι «η Ευρώπη παραμένει ισχυρά ενωμένη στη στήριξη της Ουκρανίας και στην ενίσχυση της δικής μας άμυνας. Σύντομα θα παρουσιάσουμε νέες πρωτοβουλίες για να προχωρήσουμε προς τα εμπρός».

Closing off #MSC2025 with a good discussion among the EU foreign ministers still in Munich.

Europe stands strongly united in supporting Ukraine and strengthening our own defence.

We will soon come up with new initiatives to take this forward. pic.twitter.com/pOjqXeCGce

— Kaja Kallas (@kajakallas) February 16, 2025