Αεροπορική τραγωδία στην Ουάσιγκτον: Ηχητικό του πύργου ελέγχου με τον πιλότο του ελικοπτέρου πριν τη σύγκρουση

Ηχητικό του πύργου ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας κατέγραψε τις τελευταίες επικοινωνίες δευτερόλεπτα πριν και μετά τη σύγκρουση εν πτήσει ενός επιβατικού αεροσκάφους της εταιρίας American Airlines με ελικόπτερο Black Hawk του αμερικανικού στρατού πάνω από την Ουάσιγκτον χθες Τετάρτη

Ένα ηχητικό από το LiveATC.net, μια αξιόπιστη πηγή καταγραφής ηχητικών εν πτήσει, κατέγραψε τις τελευταίες επικοινωνίες ανάμεσα στα τρία μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου –με διακριτικό σήμα PAT25- προτού συγκρουστεί με το CRJ700 Bombardier που μετέφερε 64 επιβάτες και πλήρωμα.

«PAT25, βλέπεις ένα CRJ; PAT25, πήγαινε πίσω από το CRJ», είπε ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στις 8:47 μ.μ. χθες (τοπική ώρα, 03:47 σήμερα ώρα Ελλάδας).

Δευτερόλεπτα αργότερα, ένα άλλο αεροσκάφος καλεί τον πύργο ελέγχου, λέγοντας, «Πύργος, το είδες αυτό;», αναφερόμενο προφανώς στη σύγκρουση. Ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στη συνέχεια ανακατεύθυνε τα αεροπλάνα που κατευθύνονταν στον διάδρομο προσαπογείωσης 33 του Εθνικού Αεροδρομίου Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσιγκτον. Η έκρηξη στον αέρα συνέβη πάνω από τον παγωμένο ποταμό Πότομακ κοντά στο αεροδρόμιο.

«Σύγκρουση, σύγκρουση, σύγκρουση, είναι συναγερμός τρία», ακούγεται να λέει ένας από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στο ηχητικό περίπου τη στιγμή της σύγκρουσης.

«Δεν ξέρω αν καταλάβατε νωρίτερα τι συνέβη, όμως υπήρξε μια σύγκρουση κατά την προσέγγιση στον 33. Θα διακόψουμε τους χειρισμούς επ΄ αόριστον», λέει ένας άλλος ελεγκτής.

«Το ελικόπτερο και το αεροπλάνο έπεσαν στον ποταμό», ακούγεται να λέει ένας τρίτος ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας.

«Ήταν πιθανόν καταμεσής του ποταμού», είπε ο ελεγκτής. «Μόλις είδα μια πύρινη σφαίρα και μετά απλώς εξαφανίστηκε. Δεν έχω δει τίποτα από τότε που έπεσαν στον ποταμό. Όμως ήταν ένα CRJ και ένα ελικόπτερο που έπεσαν».

Η σύγκρουση καταγράφηκε σε μια κάμερα υπολογιστή στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι στην Ουάσιγκτον. Το βίντεο δείχνει το αεροπλάνο να εκρήγνυται και η έκρηξη να φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό, και να κατακρημνίζεται αφού χτυπήθηκε από το ελικόπτερο.

Αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε πως κανένας υψηλόβαθμος στρατιωτικός αξιωματούχος δεν επέβαινε στο ελικόπτερο, ενώ η αμερικανική λέσχη καλλιτεχνικού πατινάζ (U.S. Figure Skating) ανακοίνωσε ότι αρκετοί αθλητές της βρίσκονταν μέσα στο αεροπλάνο της American Airlines.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύγκρουσης:

BREAKING: Video shows 2 aircraft colliding over the Potomac River in Washington, D.C. pic.twitter.com/vVcyThS8Lr

— BNO News (@BNONews) January 30, 2025