Η κακοκαιρία «Έογουιν» χτυπά την Ιρλανδία: Πάνω από 500.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα λόγω σφοδρών ανέμων πρωτοφανούς ταχύτητας

Πάνω από 500.000 νοικοκυριά δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα το πρωί στην Ιρλανδία λόγω των πρωτοφανώς σφοδρών ανέμων της καταιγίδας Έογουιν, η ταχύτητα των οποίων έφτασε στο ιστορικό ρεκόρ των 183 χιλιομέτρων την ώρα στη δυτική ακτή της χώρας.

Λόγω των ισχυρών ανέμων έχει κηρυχθεί κόκκινος συναγερμός για τους 5,4 εκατομμύρια κατοίκους της χώρας, όπως και για τους κατοίοκους της Βόρειας Ιρλανδίας και για ένα τμήμα της Σκωτίας και οι αρχές συνέστησαν στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Άνεμοι ταχύτητας άνω των 100 χιλιομέτρων την ώρα έπνεαν νωρίς σήμερα το πρωί στην Ιρλανδία, και η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της, η Met Eireann, ανακοίνωσε ότι το ιστορικό ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 1945 καταρρίφθηκε γύρω στις 07:00 ώρα Ελλάδος, με ριπές που έφταναν τα 183 χιλιόμετρα την ώρα κοντά στο Γκάλγουεϊ.

🍃 Our team have recorded gusts of 190 km/h (118 mph) on the coast of Co. Clare, Ireland during Storm Éowyn this morning... it took a fight to get the measurement!#Weather #Hurricane #Storm pic.twitter.com/glDHM5M16y

— Weather & Radar UK/Ireland (@WeatherRadar_UK) January 24, 2025