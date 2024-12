«Σοκαριστικά» βίντεο δείχνουν κρατούμενο να ξυλοκοπείται από φύλακες πριν από τον θάνατό του στη Νέα Υόρκη

Οι αρχές της Νέας Υόρκης έδωσαν στη δημοσιότητα χθες Παρασκευή «σοκαριστικά» βίντεο, στα οποία απαθανατίζεται η βίαιη μεταχείριση Αφροαμερικανού κρατούμενου, που πέθανε ώρες μετά τον ξυλοδαρμό του από δεσμοφύλακες σε πολιτειακό σωφρονιστικό κατάστημα αυτόν τον μήνα.

Τραβηγμένα από κάμερες που φόραγαν μέλη του προσωπικού της φυλακής, τα πλάνα εικονίζουν τον κρατούμενο, με το πρόσωπο αιμόφυρτο, καθώς δέχεται συνεχώς χτυπήματα, ενώ μοιάζει να ελέγχεται πλήρως, πάνω σε κρεβάτι ιατρείου φυλακής, με τουλάχιστον έξι άνδρες γύρω του κάθε στιγμή. Επανειλημμένα, φύλακες του σφίγγουν τον λαιμό.

Ενώ ο κρατούμενος είναι καθιστός, με τα χέρια δεμένα, εμφανώς τραυματισμένος, φύλακας φορά πλαστικά γάντια, τον αρπάζει από τον λαιμό με τη βοήθεια συναδέλφου του τον στήνει σε τοίχο.

Τα βίντεο δεν έχουν ήχο. Οι κάμερες ήταν «αναμμένες» αλλά οι φύλακες «δεν τις είχαν ενεργοποιήσει κι έτσι κατέγραφαν χωρίς ήχο», εξήγησε η γενική εισαγγελέας της πολιτείας της Νέας Υόρκης, η Δημοκρατική Λετίσια Τζέιμς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες.

Τα βίντεο δεν επιτρέπουν να αντιληφθεί κανείς ποια είναι η αφορμή αυτής της μεταχείρισης, αν υπήρξε κάποιο αρχικό συμβάν.

Οι ΗΠΑ συνταράσσονται συχνά από υποθέσεις υπέρμετρης βίας των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Το 2020, ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ, 46χρονου Αφροαμερικανού, από ασφυξία που του προκάλεσε αστυνομικός πιέζοντας τον στον λαιμό με το γόνατο για κάπου εννιά λεπτά, καθώς εκείνος ήταν δεμένος με χειροπέδες πισθάγκωνα, πεσμένος στο οδόστρωμα, εκλιπαρώντας να του επιτρέψουν να αναπνεύσει, πυροδότησε κύμα αντιρατσιστικών διαδηλώσεων και ταραχών σ’ όλη τη χώρα.

Τα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες είναι «σοκαριστικά και συνταρακτικά (...) δεν παίρνω ελαφρά τη δημοσιοποίησή τους, πάνω απ’ όλα την περίοδο των γιορτών», τόνισε η Λετίσια Τζέιμς, εξηγώντας πως πήρε την απόφαση για λόγους «διαφάνειας».

Η θέασή τους «συγκλόνισε» τους δικούς του, είπε η δικηγόρος που ανέλαβε να εκπροσωπήσει την οικογένεια, η Ελίζαμπεθ Μέιζουρ.

Τα γεγονότα εκτυλίχτηκαν το βράδυ της 9ης Δεκεμβρίου, σε φυλακή στο βόρειο τμήμα της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Ο κρατούμενος Ρόμπερτ Μπρουκς, 43 ετών, πέθανε τη νύχτα της 9ης προς 10η Δεκεμβρίου. Εξέτιε ποινή κάθειρξης 12 ετών για βίαια εγκλήματα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα νεκροψίας-νεκροτομής που δημοσιεύθηκαν στον Τύπο, ο θάνατός του οφειλόταν σε «ασφυξία εξαιτίας πίεσης στον λαιμό».

Οι αρχές δεν δημοσιοποίησαν παρά ελάχιστες λεπτομέρειες για την υπόθεση τις ημέρες που ακολούθησαν.

Όμως η Δημοκρατική κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, η Κάθι Χόκουλ, ανακοίνωσε το περασμένο Σάββατο πως διέταξε να αποταχθούν οι 14 εργαζόμενοι της φυλακής που ενεπλάκησαν στη θανατηφόρα βία σε βάρος του Ρόμπερτ Μπρουκς.

