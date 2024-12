Πάνω από 30 άνθρωποι επέζησαν μετά την πτώση του αεροπλάνου της Azerbaijan Airlines στο Καζακστάν – Βίντεο δείχνει την αγωνία των επιβατών

Επιβατικό αεροσκάφος των Azerbaijan Airlines, με 67 επιβαίνοντες, συνετρίβη σήμερα στο δυτικό Καζακστάν, ανακοίνωσαν οι αρχές κάνοντας λόγο για 32 επιζώντες, μεταξύ αυτών δύο παιδιά.

Ένας προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 28 επιζώντες.

Το αεροπλάνο, ένα Embraer 190, εκτελούσε το δρομολόγιο μεταξύ του Μπακού, της πρωτεύουσας του Αζερμπαϊτζάν και του Γκρόζνι, της πρωτεύουσα της Τσετσενίας, σύμφωνα με την Azerbaijan Airlines.

Το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στην πόλη Άχταου, ένα λιμάνι της Κασπίας Θάλασσας, στο δυτικό Καζακστάν, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων του Καζακστάν.

Σε βίντεο που δημοσίευσαν ρωσικά ΜΜΕ, καταγράφεται η πτώση του αεροσκάφους και μία τεράστια φωτιά να ξεσπά αμέσως.

Σε άλλα πλάνα διακρίνεται το αεροσκάφος στο έδαφος, ένα τμήμα του οποίου έχει καεί, με το μπροστινό μέρος του να έχει πλήρως καταστραφεί.

Τραυματισμένοι επιβάτες διακρίνονται να περπατούν με δυσκολία από ένα τμήμα της ατράκτου που παρέμεινε ακέραιο.

Μετά τη συντριβή, «το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες», αναφέρει το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων του Καζακστάν διευκρινίζοντας πως στο σημείο της συντριβής επιχειρούν 150 διασώστες.

«Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, 32 άνθρωποι επέζησαν» από τη συντριβή, ανακοίνωσε η γενική εισαγγελία του Αζερμπαϊτζάν.

«Δεν μπορούμε να γνωστοποιήσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας προς το παρόν. Όλα τα σενάρια εξετάζονται...» υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση, ενώ προστίθεται πως μια ομάδα ερευνητών από το Αζερμπαϊτζάν μετέβη στο Καζακστάν και «εργάζεται στο σημείο».

Στα social media κυκλοφορεί ένα βίντεο μέσα από την καμπίνα του μοιραίου αεροσκάφους.

Στο βίντεο αποτυπώνεται η αγωνία που βίωσαν οι επιβάτες λίγο πριν την συντριβή, ενώ επίσης φαίνονται και ζημιές που έχουν σημειωθεί μέσα στην καμπίνα, ενώ έχουν απελευθερωθεί και οι μάσκες οξυγόνου.

Στο τέλος του βίντεο φαινονται κάποιοι επιβάτες να προσπαθούν να απεγκλωβιστούν από τα συντρίμμια.

