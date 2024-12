Αυτός είναι ο ύποπτος για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare – Στη δημοσιότητα φωτογραφίες του χωρίς μάσκα

Δύο νέες φωτογραφίες του υπόπτου που αναζητείται για τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμπσον, του CEO της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ασφάλισης υγείας στις ΗΠΑ UnitedHealthcare, έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Στις φωτογραφίες αυτές το άτομο που απεικονίζεται φοράει σκούρα ρούχα, αλλά δεν έχει καλυμμένο το πρόσωπό του. Σε ανάρτηση στη πλατφόρμα στο X, η αστυνομία της Νέας Υόρκης αναφέρει, ότι πρόκειται για «άτομο ενδιαφέροντος που αναζητείται για ανάκριση σχετικά με την ανθρωποκτονία στο Midtown Manhattan στις 4 Δεκεμβρίου». Προσθέτει δε, ότι «δεν φαίνεται να είναι μια τυχαία πράξη βίας, όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι επρόκειτο για προσχεδιασμένη, στοχευμένη επίθεση. Οι έρευνες της αστυνομίας της Νέας Υόρκης συνεχίζονται και ζητάμε τη βοήθεια του κοινού - εάν έχετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με αυτήν την υπόθεση, καλέστε το Crime Stoppers στο 1-800-577-TIPS (8477). Υπάρχει αμοιβή έως και 10.000 δολάρια για πληροφορίες που οδηγούν σε σύλληψη και καταδίκη».

🚨UPDATE: Below are photos of a person of interest wanted for questioning regarding the Midtown Manhattan homicide on Dec. 4. This does not appear to be a random act of violence; all indications are that it was a premediated, targeted attack.

The full investigative efforts of… pic.twitter.com/K3kzC4IbtS

— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 5, 2024