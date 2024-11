Έλον Μασκ: «Φειδίας για πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης!» – Τι είχε ποστάρει λίγες μέρες πριν ο Κύπριος YouTuber

Τον Κύπριο YouTuber και Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου φαίνεται να προτιμά στην προεδρία της Ε.Ε. ο μεγιστάνας Έλον Μασκ.

Σύγκεκριμένα, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, φίλος και συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, σε χθεσινή του ανάρτηση στο «X», γράφει «Φειδίας για πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης!!».

Είχε προηγηθεί η ανάρτηση ενός χρήστη του «Χ», ο οποίος ανέφερε πως «ο Φειδίας είναι ένας από τους πιο διαφανείς πολιτικούς στην Ευρώπη», με τον Μασκ να συμφωνεί μαζί του και να απαντά με αυτόν τον τρόπο.

Ο διάλογος συνεχίστηκε με τον χρήστη του «Χ», να λέει πως «πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι σαν κι αυτόν σε όλες τις μορφές διακυβέρνησης σε όλο τον κόσμο» και τον Μασκ να συμφωνεί, απαντώντας «ναι».

Fidias is one of the most transparent politicians in Europe

— Deepa𝕏 (@realdeepakterra) November 24, 2024