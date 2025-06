Ένας πύραυλος Starship της SpaceX εξερράγη στη διάρκεια δοκιμής στο Τέξας – Δεν υπάρχουν τραυματίες

Ένας γιγάντιος πύραυλος Starship της εταιρείας SpaceX του πολυδισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ εξερράγη στη διάρκεια δοκιμής ρουτίνας στη Starbase του Τέξας, χωρίς να υπάρξουν τραυματίες, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

«Ο Starship, ο οποίος ετοιμαζόταν για τη δέκατη δοκιμή εν πτήσει, αντιμετώπισε μια μείζονα ανωμαλία ενώ βρισκόταν σε εγκατάσταση δοκιμής στη Starbase», επιβεβαίωσε η SpaceX σε μήνυμα στο X, διευκρινίζοντας πως «μια ζώνη ασφαλείας είχε σχηματισθεί και διατηρηθεί γύρω από το χώρο σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης» και πως «όλο το προσωπικό είναι σώο και υγιές».

Massive explosion as Ship 36 explodes on the Static fire test stand.

This will be a major setback as there is likely significant damage to the entire back half of Massey's pic.twitter.com/8cB7PRWI0e

— Zack Golden (@CSI_Starbase) June 19, 2025