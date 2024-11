Συντριβή εκπαιδευτικού πολεμικού αεροσκάφους στο Μαρόκο – Νεκροί οι δύο πιλότοι

Εκπαιδευτικό αεροσκάφος τύπου DA 42 συνετρίβη σήμερα στο βορειοδυτικό Μαρόκο, παρασύροντας στον θάνατο τους δύο πιλότους, ανακοίνωσε η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία της χώρας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην αεροπορική βάση του Μπενσλιμάν, περίπου 60 χιλιόμετρα ανατολικά της Καζαμπλάνκας, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο ένας σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας και ένας εκπαιδευόμενος πιλότος, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Το δικινητήριο αεροσκάφος εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση όταν συνετρίβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στην ανακοίνωση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας του Μαρόκου υπογραμμίζεται πως έχει συγκροτηθεί ειδική επιτροπή που θα αναλάβει την εξακρίβωση των αιτίων του δυστυχήματος.

A DA 42 training aircraft, intended for airline pilot training, crashed this Thursday at 10:02 a.m. inside the Benslimane airbase shortly after takeoff, resulting in the deaths of two Royal Air Force officers, an instructor colonel and a trainee officer.

According to a statement… pic.twitter.com/HKlBmoMrUq

— 2M.ma (@2MInteractive) November 21, 2024