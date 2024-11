Επικίνδυνη κλιμάκωση: H Ρωσία εκτόξευσε για πρώτη φορά διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο κατά της Ουκρανίας – Δεν είναι σαφές αν υπήρξαν απώλειες

Η Ρωσία εκτόξευσε έναν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο από τη νότια περιοχή του Αστραχάν κατά τη διάρκεια μιας πρωινής επίθεσης στην Ουκρανία την Πέμπτη, ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία του Κιέβου.

Είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία χρησιμοποίησε έναν τόσο ισχυρό πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς κατά τη διάρκεια του πολέμου, σημειώνει το πρακτορείο Reuters.

Η επίθεση έρχεται μετά τη χρήση από την Ουκρανία αμερικανικών και βρετανικών πυραύλων για να πλήξει στόχους εντός της Ρωσίας αυτή την εβδομάδα, κάτι που η Μόσχα προειδοποιούσε επί μήνες ότι θα θεωρηθεί μείζων κλιμάκωση.

⚡️ In the morning, Russia launched an intercontinental ballistic missile, a "Kinzhal" and seven X-101 cruise missiles

Η ρωσική επίθεση είχε στόχο επιχειρήσεις και κρίσιμης σημασίας υποδομές στην κεντροανατολική πόλη Ντνίπρο, ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία, σε μια φάση κλιμάκωσης του πολέμου που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας και ο οποίος διαρκεί ήδη 33 μήνες. Προς το παρόν δεν είναι σαφές αν ο διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος προκάλεσε απώλειες ή ζημιές.

«Οι άλλοι πύραυλοι δεν προκάλεσαν σημαντικές συνέπειες», ανέφερε η δήλωση.

Οι πύραυλοι αυτοί έχουν βεληνεκές χιλιάδων χιλιομέτρων και μπορούν να φέρουν πυρηνικές, αλλά και συμβατικές κεφαλές.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε έξι πυραύλους κρουζ Kh-101 στη διάρκεια της επίθεσης.

«Συγκεκριμένα ένας διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύθηκε από την περιφέρεια του Αστραχάν της Ρωσικής Ομοσπονδίας», ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία αναφέροντας τους τύπους των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση.

In #Dnipro, an industrial enterprise was damaged as a result of an early morning strike. There were also two fires in the city, - regional military administration.

In the photo, one of the debris of the downed missile hangs directly on the wires. pic.twitter.com/Sec156kbpB

— NEXTA (@nexta_tv) November 21, 2024