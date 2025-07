Αιφνιδιασμός στην Ουκρανία από την αμερικανική απόφαση για την διακοπή της αποστολής ορισμένων όπλων

0

Το Κίεβο αντέδρασε ανακοινώνοντας ότι δεν είχε ειδοποιηθεί επισήμως από τη Ουάσινγκτον

Η Ουκρανία κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να διατηρήσουν την συνεχή στρατιωτική υποστήριξη μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση της διακοπής αποστολής ορισμένων οπλικών συστημάτων στο Κίεβο, την στιγμή μάλιστα που η Ρωσία ενισχύει τις επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας.

Χθες, απροσδόκητα, η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι διέκοψε την αποστολή ορισμένων όπλων στο Κίεβο, επισήμως εξαιτίας της «ανησυχίας» για την «μείωση» των αμερικανικών αποθεμάτων.

Οι ΗΠΑ είναι το βασικό στρατιωτικό στήριγμα της Ουκρανίας από τη έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Τα αμερικανικά οπλικά συστήματα, τα πυρομαχικά, ο εξοπλισμός και επιπλέον οι Πληροφορίες επέτρεψαν τις ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις να αντισταθούν στον ρωσικό στρατό.

Το υπουργείο Αμυνας της Ουκρανίας αντέδρασε ανακοινώνοντας ότι δεν είχε ειδοποιηθεί επισήμως από τη Ουάσινγκτον για την απόφαση αυτή και κάλεσε τις ΗΠΑ να διατηρήσουν συνεχή την υποστήριξή τους και να αποσαφηνίσουν το συντομότερο την θέση τους.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας κάλεσε τον αμερικανό επιτετραμμένο στο Κίεβο Τζο Γκίνκελ για να του υπενθυμίσει ότι «οποιαδήποτε καθυστέρηση στην υποστήριξη των αμυντικών ικανοτήτων της Ουκρανίας ενθαρρύνει τον επιτιθέμενο να συνεχίσει τον πόλεμο και την τρομοκρατία».

Σύμφωνα με το Politico και άλλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η διακοπή αφορά τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, συστήματα ακριβείας του πυροβολικού και τους πυραύλους Hellfire.

Η ανακοίνωση προκάλεσε ανησυχία στις ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Απέναντι στον καλύτερα εξοπλισμένο και πολυάριθμο ρωσικό στρατό «θα δυσκολευτούμε χωρίς τα αμερικανικά πυρομαχικά», δήλωσε στρατιωτική πηγή, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Η Ουκρανία παραδόθηκε στον Πούτιν», «Αν δεν μας υποστηρίξουν, είναι σαν να συντάσσονται με την πλευρά του κακού και αυτό δεν είναι αποδεκτό», ήταν μερικές από τις αντιδράσεις κατοίκων του Κιέβου.

Οπως αναμενόταν, το Κρεμλίνο ικανοποιήθηκε από την ανακοίνωση της Ουάσινγκτον. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου έφθασε μέχρι την δήλωση ότι αυτό «θα φέρει πιο κοντά το τέλος του πολέμου».

Αλλά, για τον Shashank Joshi, αναλυτή του RUSI του Λονδίνου, η αμερικανική απόφαση αντίθετα «καθιστά όλο και λιγότερο πιθανό η Ρωσία να κάνει τον κόπο να διαπραγματευθεί σοβαρά».

Εκθεση που δημοσιεύθηκε τον Μάιο από το think tank CSIS (Center for Strategic and International Studies) προειδοποιούσε για την ικανότητα της Ουκρανίας να αμυνθεί μακροπρόθεσμα απέναντι στην Ρωσία σε περίπτωση διακοπής της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας, μίας βοήθειας την οποία δεν μπορούν να αντικαταστήσουν οι Ευρωπαίοι.