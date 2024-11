Ποιοι είναι οι έξι ομογενείς που εξασφαλίζουν έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Τρεις από τους Ελληνοαμερικανούς υποψηφίους, έχουν ήδη κλειδώσει την επανεκλογή τους ενώ άλλοι τρεις δοκίμασαν τις δυνάμεις τους για πρώτη φορά στις αμερικανικές εκλογές.

Γκας Μπιλιράκης και Νικόλ Μαλλιωτάκης με τους Ρεπουμπλικανούς σε Φλόριντα και Νέα Υόρκη αντίστοιχα και η Ντίνα Τάιτους με τους Δημοκρατικούς στη Νεβάδα.

O Δημοκρατικός Κρις Πάππας κέρδισε στην 1η Περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ και επανεκλέγεται.

It is my honor to represent our community in Congress & I thank you for giving me another two years to fight for us! pic.twitter.com/XWvtd52x5U

O Γκας Μπιλιράκης επανεκλέγεται με τους Ρεπουμπλικάνους με 71,1%. Η Νικόλ Μαλλιωτάκης επίσης με τους Ρεπουμπλικάνους επανεκλέγεται με 64,7%.

O Μάικ Χαριδόπουλος με τους Ρεπουμπλικάνους με ποσοστό 62,3% και ο Κρις Πάππας με τους Δημοκρατικούς με 54,4%.

I am honored to be your Congressman! Thank you for your trust and support. Now let’s get to work! 🇺🇸 pic.twitter.com/AcLT3PnKlW

Η Μάγκι Γκουντλάντερ με τους Δημοκρατικούς παίρνει 53,3% και η Ντίνα Τάιτους επίσης με τους Δημοκρατικούς, η οποία στο 73% της καταμέτρησης συγκεντρώνει 51,5% αναμένεται να επανεκλεγεί για 8η φορά.

Thank you to the people of New Hampshire’s Second District. Whether you voted for me or not, I will work for you in the People’s House and fight for you with everything I’ve got. It is the honor of my lifetime to be elected to represent the district that made me who I am.…

— Maggie Goodlander (@MaggieG603) November 6, 2024