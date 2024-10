Βίντεο-σοκ από την πολύνεκρη επίθεση στις εγκαταστάσεις της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας

Πανικό και... αίμα σκόρπισε η επίθεση ενόπλων που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στις εγκαταστάσεις της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας – TUSAŞ στην περιοχή Καχραμανκαζάν της Άγκυρας.

Η έκρηξη σημειώθηκε μπροστά από τις εγκαταστάσεις της TUSAŞ και αμέσως μετά ακούστηκαν πυροβολισμοί. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας.

Βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης

Footage from the Explosion and Gunfire at the Headquarters of the Turkish Aerospace Industries in Ankara, Turkey. pic.twitter.com/uZKJ3GpqFV

— USA Journalist (@USA__Journalist) October 23, 2024