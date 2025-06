Μεγάλη φωτιά στη Σμύρνη: Εκκενώθηκαν συνοικίες, κάηκαν σπίτια, πολλά πύρινα μέτωπα – Οι στάχτες έφτασαν μέχρι την Πάτμο

Για δεύτερη ημέρα η Τουρκία δοκιμάζεται από μεγάλες πυρκαγιές, με επίκεντρο την περιοχή της Σμύρνης, αλλά και άλλες πόλεις όπως το Ντενιζλί, και η Μανίσα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες Κυριακή γύρω στις 13.00 ανάμεσα στις περιφέρειες Σεφεριχισάρ και Μεντερές, στα νότια και τα νοτιοδυτικά της επαρχίας της Σμύρνης. Πήρε γρήγορα διαστάσεις καθώς οι άνεμοι πνέουν με ταχύτητα 70-117 χιλιομέτρων την ώρα, όπως είπε ο κυβερνήτης της επαρχίας Σουλεϊμάν Ελμπάν.

Από χθες, τουλάχιστον 10 οικισμοί έχουν εκκενωθεί.

Οι σφοδροί άνεμοι δεν επέτρεπαν στα πυροσβεστικά ελικόπτερα να παρέμβουν. Μόνο δύο αεροσκάφη έκαναν ρίψεις, βοηθώντας τις χερσαίες δυνάμεις να αντιμετωπίσουν τις φλόγες, είπε ο Ελμπάν.

Πέντε συνοικίες εκκενώθηκαν στην περιοχή του Σεφεριχισάρ, όπου η φωτιά απείλησε σπίτια.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο είπε ότι κάτοικοι κόβουν δέντρα στο χωριό Ουρκμέζ, σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν τις φλόγες να πλησιάσουν στα σπίτια τους.

Μια άλλη πυρκαγιά, που ξέσπασε σε μια χωματερή στο Γκαζιεμίρ, 13 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης της Σμύρνης, επεκτάθηκε σε δασική έκταση και απειλεί τη βιομηχανική ζώνη του Οτοκέντ, όπου έχουν την έδρα τους πολλές αντιπροσωπείες αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι NTV, μία από αυτές κάηκε.

Το αεροδρόμιο της Σμύρνης έχει επίσης αναστείλει προσωρινά όλες τις πτήσεις από και προς την πόλη.

Η φωτιά ήταν ορατή ακόμα και από τα ελληνικά νησιά, ενώ στάχτες έφτασαν στην Πάτμο. Στη Σμύρνη, οι φλόγες που ξέσπασαν ανάμεσα στις περιοχές Μεντερές και Σεφεριχισάρ έχουν επεκταθεί επικίνδυνα λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν με ταχύτητες 70 έως 117 χιλιομέτρων την ώρα.

Footage shows residents attempting to extinguish the flames using bottles of water 💔 pic.twitter.com/Tpeo0IhFnY

🚨🔥 In Turkey, the forest fire in İzmir’s Menderes and Seferihisar districts has spread to residential areas.

Τα μέτωπα απείλησαν συνοικίες στην περιοχή Ουρκμέζ, με αρκετά σπίτια να έχουν υποστεί ζημιές. Χωριά έχουν εκκενωθεί, ενώ οι αρχές συνεχίζουν προληπτικές εκκενώσεις σε οικισμούς που βρίσκονται στην πορεία της φωτιάς.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε αργά τη νύχτα ο περιφερειάρχης της Σμύρνης, Σουλεϊμάν Ελμπάν, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, ενώ επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Οι ισχυροί άνεμοι, πάντως, δυσχεραίνουν το έργο των πτητικών μέσων.

Η αιτία της πυρκαγιάς αποδίδεται, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, σε πρόβλημα με ηλεκτρικά καλώδια, χωρίς να υπάρχει ακόμα επίσημο πόρισμα.

Ωστόσο, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντς γνωστοποίησε πως έχουν γίνει 17 συλλήψεις για πιθανή εμπρηστική δραστηριότητα.

Την ίδια ώρα, στο γειτονικό Αϊδίνιο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη, καθώς τις τελευταίες 48 ώρες εκδηλώθηκαν 93 ξεχωριστές πυρκαγιές.

Πυρκαγιές καταγράφηκαν επίσης σε Μανίσα, Τσανακκαλέ και Σακάρια, με τις αρχές να κάνουν λόγο για συνολικά εννέα μεγάλες πυρκαγιές στα δυτικά της χώρας.

Ο υπουργός Γεωργίας και Δασών, Ιμπραΐμ Γιουμακλί, ανακοίνωσε πως οι πυρκαγιές σε Μπιλετζίκ, Μπολού και Σακάρια έχουν τεθεί υπό έλεγχο.

Μάλιστα, οι στάχτες και η οσμή της φωτιάς έφτασαν μέχρι τα ελληνικά νησιά, όπως η Πάτμος.

Οι κάτοικοι παρακολουθούσαν με τρόμο τα σπίτια τους να τυλίγονται στις φλόγες, ενώ οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για την αντιμετώπιση της τεράστιας πυρκαγιάς σε όλη τη Σμύρνη. Στη μεγάλη επιχείρηση αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης συμμετείχαν 625 άτομα, συμπεριλαμβανομένων έξι ελικοπτέρων, 46 πυροσβεστικών οχημάτων, εννέα μπουλντόζες και 13 οχήματα παροχής νερού.

Περίπου 550 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από περίπου 175 σπίτια στο Ilıpınar.

Τέσσερις πυροσβέστες φέρεται να έπαθαν δηλητηρίαση από τον καπνό, ενώ δύο από αυτούς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

🔥Forest fires rage on the outskirts of the resort town of Izmir in Türkiye.

They have come close to residential buildings.

Heat and strong winds are making it difficult for rescuers to cope with the fire. There have been no reports of casualties. pic.twitter.com/GSZoHufhyZ

— News.Az (@news_az) June 29, 2025