Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τον Γιαχία Σινουάρ σε σήραγγα μαζί με την οικογένεια του, μία ημέρα πριν την επίθεση της Χαμάς

Οι IDF δημοσιοποίησαν βίντεο που δείχνει τον ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ σε μια σήραγγα στη Λωρίδα της Γάζας λίγες ώρες πριν από την επίθεση που εξαπέλυσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Στο βίντεο φαίνονται ο Σινουάρ, η σύζυγός του και δύο αγόρια, να περπατούν σε μία σήραγγα κάτω από ένα συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Χαν Γιούνις στη Λωρίδα της Γάζας, όπου σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό ο ηγέτης της Χαμάς φαίνεται να αποθήκευε προμήθειες πριν από τη χωρίς προηγούμενο επίθεση στο ισραηλινό έδαφος.

«Ακόμη και την παραμονή πριν από τη βίαιη σφαγή, ο Σινουάρ ήταν απασχολημένος με την επιβίωσή του και την επιβίωση της οικογένειάς του», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο εκπρόσωπος του στρατού, ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, μιλώντας πρώτα στα εβραϊκά και στη συνέχεια κάνοντας σύντομες παρατηρήσεις στα αγγλικά.

«Μπορείτε να δείτε πώς ο Σινουάρ και η οικογένειά του διαφεύγουν σε ένα υπόγειο σύμπλεγμα που βρίσκεται κάτω από το σπίτι του τη νύχτα της 6ης Οκτωβρίου, λίγες μόνο ώρες πριν από την τρομερή σφαγή», είπε ακόμα.

The IDF also releases a video showing the moment Sinwar was killed in the Tel Sultan neighborhood in southern Gaza's Rafah. pic.twitter.com/ZJQhxd8Hsm

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 19, 2024