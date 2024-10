Οι Ισραηλινοί σκότωσαν τον αρχηγό της Ισλαμικής Τζιχάντ σε αεροπορική επίθεση στη Δυτική Όχθη

Το Ισραήλ ανέφερε ότι σκότωσε τον επικεφαλής της παλαιστινιακής τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμική Τζιχάντ στον προσφυγικό καταυλισμό Νουρ Σαμς στην κεντρική Δυτική Όχθη σε αεροπορική επιδρομή την Πέμπτη (11/10).

Ο Μοχάμεντ Αμπντουλάχ έγινε επικεφαλής της τρομοκρατικής ομάδας που υποστηρίζεται από το Ιράν στον καταυλισμό στην περιοχή του Τουλκαρέμ, αφού ο προκάτοχός του Μοχάμαντ Τζαμπέρ σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών στα τέλη Αυγούστου, λένε οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας.

Οι IDF λένε ότι ο Αμπντουλάχ σκοτώθηκε σε πλήγμα από αέρος μαζί με έναν δεύτερο τρομοκράτη, χωρίς να κατονομάζουν όμως το δεύτερο πρόσωπο.

Ο στρατός λέει ότι ο Αμπντουλάχ ήταν υπεύθυνος για την οργάνωση των δραστηριοτήτων της ομάδας, συμπεριλαμβανομένων «πολλών επιθέσεων». Τον κατηγορεί μάλιστα ότι χρησιμοποίησε εκρηκτικά εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων.

Ο στρατός λέει ότι τα στρατεύματα στο έδαφος κατέσχεσαν ημιαυτόματα τουφέκια και τζάκετ που βρέθηκαν στο ζευγάρι, λέει ο IDF.

Το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο ειδήσεων της Παλαιστινιακής Αρχής Wafa αναφέρει ότι τα στρατεύματα κατέλαβαν επίσης τα πτώματα των δύο, αναφέροντας το δεύτερο θύμα ως Awad Omar από την κοντινή πόλη Bal'a.

Χθες, 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν, όταν μεγάλες εκρήξεις συγκλόνισαν τη Βηρυτό το απόγευμα της Πέμπτης, καθώς ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στόχευαν τουλάχιστον ένα ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολάχ σε μια ανέγγιχτη μέχρι τότε γειτονιά στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Το χτύπημα σημειώθηκε καθώς τα στρατεύματα συνέχισαν τις επιδρομές σε χωριά στο νότιο Λίβανο και καθώς η Χεζμπολάχ εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες πέρα ​​από τα σύνορα προς ισραηλινές πόλεις και κωμοπόλεις.

Ο Wafiq Safa, ο επικεφαλής της Μονάδας Συνδέσμου και Συντονισμού της Χεζμπολάχ, πιστεύεται ότι ήταν ο στόχος ενός από τα χτυπήματα, αλλά κατάφερε να διαφύγει την επίθεση σε διαμέρισμα στον τρίτο όροφο κοντά στο κέντρο της Βηρυτού, είπαν τρεις πηγές ασφαλείας στο Reuters.

❗️🇮🇱⚔️🇱🇧 - Extensive damage was caused in central Beirut.

Israel reportedly targeted Wafiq Safa in Beirut, a senior Hezbollah member known as Hezbollah's "Defense Minister" or "Interior Minister."

In practice, he is in charge of Hezbollah's internal security mechanism. He was… pic.twitter.com/W9siRxtXq8

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 10, 2024