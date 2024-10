Στους 8 ανέβηκε ο αριθμός των τραυματισμένων ανθρώπων από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε στον κεντρικό σταθμό λεωφορείων στην πόλη Μπερ Σεβά του νότιου Ισραήλ.

Τουλάχιστον ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Update to the terror attack by the Be'er Sheva Central Bus Station.

MDA EMTs and Paramedics are treating 8 casualties: 1 in moderate to serious condition, 4 in moderate condition and 3 in mild condition. 1 casualty in critical condition is being treated on scene by MDA teams. pic.twitter.com/FQsAFi9jFN

— Magen David Adom (@Mdais) October 6, 2024