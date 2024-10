Παλαιστίνιος που βρισκόταν στην Ιεριχώ βρήκε χθες το βράδυ τραγικό θάνατο από κομμάτι πυραύλου του Ιράν το οποίο είτε είχε απορριφθεί είτε αποκολλήθηκε κατά την αναχαίτιση από την ισραηλινή αεράμυνα.

Ο Παλαιστίνιος ήταν το μόνο θύμα της ιρανικής πυραυλικής επίθεσης κατά του Ισραήλ, χθες το βράδυ.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

The only person the Islamic Regime killed in Israel is this innocent Palestinian in Jericho. pic.twitter.com/iANudw6PfX

